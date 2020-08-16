搭上養生風 台南大內酪梨身價翻轉

台南種植酪梨面積達330公頃全國第一，年產量2100公噸，每台斤40到50元，但酪梨早年推廣不易，10多年前曾敗市，每台斤5元都乏人問津，近年因健康風興起，酪梨身價一飛沖天，開發成酪梨麵、防蚊液等附加價值產品，市府農業局指出，未來將導入休閒農業特色，讓大內酪梨再闢市場新藍海。

2020大內酪梨產業文化節昨在大內南瀛天文館登場，市長黃偉哲賣力為農民推廣，根據農業局資料顯示，台南光是大內區種植面積就有163公頃，為全國總產量6成以上，產期為7月至隔年2月，年產值約1億元。

大內區農會總幹事楊新有說，酪梨屬外來種，早年大多只能開發飲品，且價格不穩定，但近年健康風興起才翻轉，幾年前曾創下每台斤近百元天價，這幾年價格穩定，一分地酪梨果園收入可達20萬元，農民收入穩定。

大內區長李賢村說，酪梨又名「幸福果」，富含維他命，是重要營養來源，糖分低、能量高，不含膽固醇，所含植物性脂肪易於消化，適合各年齡層食用，可製成酪梨沙拉或開發成酪梨麵、防蚊液等提高附加價值，甚至連速食店也用酪梨開發新產品。

農業局長謝耀清也說，大內區酪梨市場有潛力，加上大內區特有白堊惡土景觀，未來結合產官學界，打造成休閒農業特色，成為農業一大亮點。