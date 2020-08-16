台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡
像極了愛情！由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」今晚持續在將軍漁港開唱，主辦單位估計至少擠入2萬人，熱情粉絲high翻天。
「2020台南夏日音樂節─將軍吼」邁入第九年，今年首度安排昨、今兩晚登場，今晚活動主題為「午后派對」，歌手全為女性，以抒情、文青等曲風，搭配女伶溫暖的嗓音及漁港的黃昏景色。
卡司邀請關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希先後上台演唱，壓軸為徐佳瑩。邀請歌迷一起來吹海風、聽音樂、品嘗在地海味美食，感受台南西濱獨特夏日音樂盛會。
下午開唱前，一度下起大雨，讓主辦單位心情忐忑，所幸傍晚雨歇，入夜遊客越來越多湧入將軍漁港，舞台前擠滿熱情粉絲，主辦單位估計晚上7點多，至少湧入2萬人，人氣紅不讓。許多熱情遊客戴口罩忘情拍手輕唱。
台南市長黃偉哲也上台短暫與歌手互動，要大小朋友放鬆心情，徜徉在海風，恣意聽歌，現場浪漫指數破表，遊客們度過歡樂周日夜晚。
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