快訊

林鄭月娥主動退回名譽院士名銜 劍橋大學回應了

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 ，今晚持續吸引大批粉絲同歡。。圖／台南市政府提供
台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 ，今晚持續吸引大批粉絲同歡。。圖／台南市政府提供

像極了愛情！由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」今晚持續在將軍漁港開唱，主辦單位估計至少擠入2萬人，熱情粉絲high翻天。

「2020台南夏日音樂節─將軍吼」邁入第九年，今年首度安排昨、今兩晚登場，今晚活動主題為「午后派對」，歌手全為女性，以抒情、文青等曲風，搭配女伶溫暖的嗓音及漁港的黃昏景色。

卡司邀請關詩敏、老王樂隊、白安、吳汶芳及孫盛希先後上台演唱，壓軸為徐佳瑩。邀請歌迷一起來吹海風、聽音樂、品嘗在地海味美食，感受台南西濱獨特夏日音樂盛會。

下午開唱前，一度下起大雨，讓主辦單位心情忐忑，所幸傍晚雨歇，入夜遊客越來越多湧入將軍漁港，舞台前擠滿熱情粉絲，主辦單位估計晚上7點多，至少湧入2萬人，人氣紅不讓。許多熱情遊客戴口罩忘情拍手輕唱。

台南市長黃偉哲也上台短暫與歌手互動，要大小朋友放鬆心情，徜徉在海風，恣意聽歌，現場浪漫指數破表，遊客們度過歡樂周日夜晚。

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 ，今晚持續吸引大批粉絲同歡。圖／台南市政府提供
台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 ，今晚持續吸引大批粉絲同歡。圖／台南市政府提供
台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 ，台南市長黃偉哲（右）到場，感謝遊客熱情參與。圖／台南市政府提供
台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 ，台南市長黃偉哲（右）到場，感謝遊客熱情參與。圖／台南市政府提供
歌手徐佳瑩到場開唱。圖／台南市政府提供
歌手徐佳瑩到場開唱。圖／台南市政府提供

將軍漁港 黃偉哲

延伸閱讀

焦凡凡甜蜜相伴 婁峻碩不甩濕身誘他人

宜蘭美麗大溪角逐金鑑漁港 上網投票每月抽好禮

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

台南夏日音樂節「將軍吼」將軍漁港開唱 萬人嗨翻天

相關新聞

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

台灣推動友善農業多年，農委會特有生物研究保育中心研究人員最近在台南東山區進行野外觀察時，意外在咖啡公路附近的一面牆上發現...

學甲動物保護教育園區鑽探惹議 農業局這樣回應

已暫緩設置台南市學甲動物保護教育園區，農業局今派員進行鑽探可行性評估，反對陣營不滿質疑「偷跑」。對此農業局解釋，透過鑽探...

布袋農會農村小鋪揭牌 民眾購物可用三倍券與農遊券

嘉義縣布袋鎮農會，今天在農會信用部過溝分部廣場舉辦「農村小舖」揭牌儀式，並推廣米糧加工製品；過溝建德宮今晚起連續3天將舉...

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

像極了愛情！由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」今晚持續在將軍漁港開唱，主辦單位估計至少擠入2...

影／超美！台南米街廣安宮整修 露出原來的雕梁畫棟

目前正在進行整修的台南市定古蹟、位在赤崁樓西側的廣安宮今天舉辦上梁儀式，市長黃偉哲等人主持，而曾經被視為「鬼屋」的老廟，...

春夏秋冬不同策略管空汙 嘉義市藍天日數創新高

嘉義市春夏空氣品質不良原因，春夏時是因臭氧、秋冬則因懸浮微粒，市府環保局今年首創針對不同季節，採不同管制措施，目前藍天日...

第一次下田採芋好興奮 大小朋友共度親子時光

雲林家扶中心特別安排暑期食農活動，與心傳愛關懷協會帶著逾300位弱勢家庭親子，至林內教芋部進行農村體驗，重頭戲「挖芋頭」...

擘劃短中長發展 台南農業局聘13名農業諮詢委員

台南市政府農業局針對大台南農業發展，昨邀請專家學者參與共識營，共同規劃短、中、長期農業發展政策規劃，聘任台南市前副市長許...

歷史建築斗南國小日式宿舍 修復打造雲林書藝中心

斗南國小日式宿舍2011年1月13日正式於文化部登錄為雲林縣歷史建築，已不做宿舍使用，閒置後由斗南國小進行日常清潔及管理...

七夕鱟保育日 縣長翁章梁化身海神打擊海廢

嘉義縣政府今天上午於布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，活動結合海洋環境議題、鱟闖關遊戲，讓民眾更了解...

影／高手登台競賽 雲林縣移工美聲、運動力過人

「天黑黑，欲落雨」搭配俏皮的舞蹈動作，來自東南亞各國的外籍移工，以一口標準的台語發音唱跳台灣童謠「天黑黑」，博得滿堂彩！...

結合歌仔戲、十八仔 失智衛教民雄鎮安宮開講

嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作，於民雄鄉大崎村結合鎮安宮、北天宮設立首處失智友善社區，昨晚舉辦「廟埕開講」透過傳統歌仔戲...

熱門新聞

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

桃園交通違規檢舉 1到7月近40萬件

疫情重傷桃市大園商圈 三倍券收百萬商機有起色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。