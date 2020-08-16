學甲動物保護教育園區鑽探惹議 農業局這樣回應
已暫緩設置台南市學甲動物保護教育園區，農業局今派員進行鑽探可行性評估，反對陣營不滿質疑「偷跑」。對此農業局解釋，透過鑽探作業才能有所結論跟鄉親報告，部分民眾誤解、阻擋，實不需要，雙方仍各說各話。
「學甲人反對設置動物保護教育園區自救會」會長謝金雀表示，本月14日上午7點接獲里民告知，指市府派人前往第六公墓，要進行鑽探作業，她通知里民與自救會成員到現場，早已派駐警力，還陸續增派警力，甚至連路口都圍堵，不讓居民通行及進入，今天清晨還二度進入，痛批市府程序本末點倒置，誠信破產，學甲人絕對抗爭到底。
農業局今發布新聞稿表示，已在今清晨4點，由學甲分局加上其他分局共170名警力，先至第六公墓戒護，市府相關單位人員、包商及重機具重回現場，優勢警力將自救會成員及居民隔離，開始進行鑽探作業，順利完成鑽探工作。
官員私下表示，市府先前已公告8月14日至16日將進行鑽探作業，鑽探結果會有報告，屆時再來討論，若不進行評估，永遠不會知道結果。本月14日並未完成鑽探，直到今天才完成。
農業局強調，鑽探工作是可行性評估中一項重要環節，藉由鑽探3個點位，能依現地實際地質狀況及地下水位，合理判斷與評估後續工程可行性，同時也釐清民眾問題，絕對不是代表要開始興建工程。
農業局表示，目前動保教育園區，尚在可行性評估階段，並未發包執行工程，詳盡工址調查及地質鑽探才能使可行性評估結果完備，本案鑽探3孔，總計鑽探深度80公尺，取樣28组，將進行土壤物理試驗，以分析基地土壤參數，作為基地地質評估，請鄉親們理性看待。
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