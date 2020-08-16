台南動保園區鑽探評估受阻 黃偉哲籲民眾理性討論

台南市政府預定在學甲區設置動物保護教育園區，今天清晨進行可行性評估的地質鑽探作業時，一度遭反對民眾阻擋。市長黃偉哲說，流浪動物問題應心平氣和討論。

台南市政府農業局動物防疫保護處規劃於已遷葬的學甲第六公墓設立動物保護教育園區，獲得中央支持並補助新台幣200萬元前置規劃費，今天開始進行可行性評估的地質鑽探作業。但鑽探作業車清晨一度遭反對民眾阻擋，經警方勸導後才陸續離開，使鑽探作業得以進行。

黃偉哲表示，目前只是可行性評估的鑽探作業而已，就是要看看這個地點適不適合設立。有些反對此案的民眾自稱不是反對動保園區，只是反對設置在一些特定場所；但現在又不讓市府鑽探、評估，他覺得這樣是雙重標準。

黃偉哲表示，市府願意心平氣和坐下來討論流浪動物的問題，願意討論地方設置的問題。但是如果一味反對，而且用不實的消息散布，就令人覺得有點遺憾。

他說，去年學甲曾經發生過疑似因野狗追逐機車騎士出車禍，導致一名女童喪命的事件，可見學甲流浪狗問題值得重視。另外，他已承諾園區設置之後，將只收容學甲的流浪狗，不收外地的狗，解決學甲的流浪狗問題。

黃偉哲指出，現在中央肯補助經費，協助設立一個動物保護教育園區，將不只是收容所，而且還有教育意義。在高雄、新竹都已有同樣的園區設立，希望大家心平氣和來看這個問題。

台南市政府農業局指出，此案規劃過程與結果公開透明，農業局會廣納評估與依法行政，相關規劃資訊完備後將召開正式公開說明會，向在地居民妥適說明，並尊重民眾建議，以求園區規劃盡善，取得共識。