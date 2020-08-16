嘉縣府台灣心義工團整合資源 暖心為低收住戶修繕住家
嘉義縣竹崎鄉蔡姓屋主平時工作辛苦維持家計，妻子在家照顧5個小孩，一家住在通風採光不佳、屋況老舊的舊式磚造平房中，因家境狀況沒有足夠經費整修房屋，嘉義縣社會局與台灣心義工團120名義工媒合資源為他們修繕房屋，建成25坪新房，今天完工歡喜入厝。
嘉義縣社會局日安竹崎社會福利服務中心訪視時，發現蔡姓屋主家中小孩眾多，但因屋況不佳，小孩念書光線、空間不夠，日前與村長劉國輝聯繫「社團法人台灣心義工團」進行房屋修繕與重建工作，完工的新屋媒合善心人士捐贈的新書桌，為小孩提供較好的生活環境。
蔡姓屋主及他的家人看到新屋非常開心，大女兒表示，看到新的書桌會想好好念書，也想帶朋友到家裡玩。
嘉義縣社會局長蕭英成出席交屋儀式，代表縣長翁章梁致贈感謝狀，謝謝義工團夥伴無私的付出，並表示交屋不只是入住，更是新生的開始，本次的房屋修繕專案，也是政府與NGO共同合作服務縣民的典範，新屋入住，不僅提供安全的避風港，更是這個家新的出發與創造更多美好回憶的開始。
嘉義縣社會局配合衛生福利部強化社會安全網計畫，逐步建置民雄、水上、朴子、竹崎、中埔和布袋等6處社會福利服務中心，服務涵蓋18鄉鎮市，目標為「家庭社區為基石，前端預防更落實」，並依區域提供單一而整合性的服務窗口，如居民近便性福利諮詢、資源轉介、急難紓困等支持性服務。
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