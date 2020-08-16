快訊

中職／連四季20轟 張志豪成中職史上第一人

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

嘉縣府台灣心義工團整合資源 暖心為低收住戶修繕住家

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣社會局蕭英成（左三）出席交屋儀式，代表致贈感謝狀給台灣心義工團。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局蕭英成（左三）出席交屋儀式，代表致贈感謝狀給台灣心義工團。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣竹崎鄉蔡姓屋主平時工作辛苦維持家計，妻子在家照顧5個小孩，一家住在通風採光不佳、屋況老舊的舊式磚造平房中，因家境狀況沒有足夠經費整修房屋，嘉義縣社會局與台灣心義工團120名義工媒合資源為他們修繕房屋，建成25坪新房，今天完工歡喜入厝。

嘉義縣社會局日安竹崎社會福利服務中心訪視時，發現蔡姓屋主家中小孩眾多，但因屋況不佳，小孩念書光線、空間不夠，日前與村長劉國輝聯繫「社團法人台灣心義工團」進行房屋修繕與重建工作，完工的新屋媒合善心人士捐贈的新書桌，為小孩提供較好的生活環境。

蔡姓屋主及他的家人看到新屋非常開心，大女兒表示，看到新的書桌會想好好念書，也想帶朋友到家裡玩。

嘉義縣社會局長蕭英成出席交屋儀式，代表縣長翁章梁致贈感謝狀，謝謝義工團夥伴無私的付出，並表示交屋不只是入住，更是新生的開始，本次的房屋修繕專案，也是政府與NGO共同合作服務縣民的典範，新屋入住，不僅提供安全的避風港，更是這個家新的出發與創造更多美好回憶的開始。

嘉義縣社會局配合衛生福利部強化社會安全網計畫，逐步建置民雄、水上、朴子、竹崎、中埔和布袋等6處社會福利服務中心，服務涵蓋18鄉鎮市，目標為「家庭社區為基石，前端預防更落實」，並依區域提供單一而整合性的服務窗口，如居民近便性福利諮詢、資源轉介、急難紓困等支持性服務。

嘉義縣社會局與台灣心義工團120名義工媒合資源為竹崎鄉蔡姓一家修繕房屋。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局與台灣心義工團120名義工媒合資源為竹崎鄉蔡姓一家修繕房屋。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 義工

延伸閱讀

疫情帶出新貧家庭 桃園低收與中低收入戶略增8%

結合歌仔戲、十八仔 失智衛教民雄鎮安宮開講

陳其邁當選高雄市長 黃偉哲：嘉南高屏聯合治理

新北新屋比信義區老屋貴500萬該下手嗎？ 網分析：地段藏陷阱

相關新聞

影／超美！台南米街廣安宮整修 露出原來的雕梁畫棟

目前正在進行整修的台南市定古蹟、位在赤崁樓西側的廣安宮今天舉辦上梁儀式，市長黃偉哲等人主持，而曾經被視為「鬼屋」的老廟，...

春夏秋冬不同策略管空汙 嘉義市藍天日數創新高

嘉義市春夏空氣品質不良原因，春夏時是因臭氧、秋冬則因懸浮微粒，市府環保局今年首創針對不同季節，採不同管制措施，目前藍天日...

竹崎鄉親水公園水環境改造風華再現 重新開幕人潮滾滾

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境建設8千多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多，施工1年5個月完工，上午重新開幕，竹...

第一次下田採芋好興奮 大小朋友共度親子時光

雲林家扶中心特別安排暑期食農活動，與心傳愛關懷協會帶著逾300位弱勢家庭親子，至林內教芋部進行農村體驗，重頭戲「挖芋頭」...

擘劃短中長發展 台南農業局聘13名農業諮詢委員

台南市政府農業局針對大台南農業發展，昨邀請專家學者參與共識營，共同規劃短、中、長期農業發展政策規劃，聘任台南市前副市長許...

歷史建築斗南國小日式宿舍 修復打造雲林書藝中心

斗南國小日式宿舍2011年1月13日正式於文化部登錄為雲林縣歷史建築，已不做宿舍使用，閒置後由斗南國小進行日常清潔及管理...

七夕鱟保育日 縣長翁章梁化身海神打擊海廢

嘉義縣政府今天上午於布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，活動結合海洋環境議題、鱟闖關遊戲，讓民眾更了解...

影／高手登台競賽 雲林縣移工美聲、運動力過人

「天黑黑，欲落雨」搭配俏皮的舞蹈動作，來自東南亞各國的外籍移工，以一口標準的台語發音唱跳台灣童謠「天黑黑」，博得滿堂彩！...

結合歌仔戲、十八仔 失智衛教民雄鎮安宮開講

嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作，於民雄鄉大崎村結合鎮安宮、北天宮設立首處失智友善社區，昨晚舉辦「廟埕開講」透過傳統歌仔戲...

影／台南大內「幸福果」盛產 酪梨節今熱鬧登場

2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場，黃偉哲、大內區長李賢村表示，希望透過系列活動，...

籌募少年扶助善款 台南市觀護協會今辦跳蚤市場義賣

台南市觀護協會今天在中西區忠義路辦公室舉辦跳蚤市場義賣，獲得許多愛心人士熱情認購。協會感謝各方捐出供義賣的二手物品，讓他...

當社工大不易 撐3年就算耐磨

當社工大不易，薪資不高，各類型案主都要能應對；但社工也是人，薪資、職場安全也需要保障，資深社工師說，新人能撐3年，就算抗...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。