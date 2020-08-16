強力推廣文旦農特產 首屆柚香半程馬拉松麻豆開跑
台南市麻豆區農會主辦首屆柚花追香半程馬拉松，今在台灣首府大學起跑，為下月登場的文季產業活動暖身，沿途除經過不少麻豆文旦園，沿途提供在地農產品補給，除讓跑友深入認識麻豆文旦，更感受麻豆柚城小鎮濃郁人情味。
這場活動由東西部聯盟合作，由麻豆區農會與花蓮縣瑞穗鄉農會聯手舉辦柚花追香/柚見月圓半程馬拉松活動，邀請全台灣民眾暢遊東西部最大文旦產區。原今年3月起跑，因疫情影響延期至8月，趕在農民採收文旦前，讓選手們飽覽結實纍纍文旦。
這次活動上午由台首大出發，共有1000多人與會。為推廣麻豆文旦，邀請在地優質農家設置攤位，跑友們起個大早，沿途經過文旦園，飽覽一個個成熟將採收的文旦柚，也經過麻豆街頭，大家享受流汗的快感大呼過癮，主辦單位完賽後除了獎牌毛巾之外，更提供柚花洗手乳、旅行組及梅柚片兒當作精美完賽禮，也誠摯邀請更多跑者明年加入。
麻豆農會總幹事孫慈敏說，藉由此次活動向消費者宣傳，麻豆文旦產季正式開始，今年麻豆文旦品質一樣優質；農會也特別舉辦一系列文旦推廣活動；8月25、30日舉辦採果活動，9月12、13日在農會超市前廣場舉行2020麻豆文旦季，邀請各地鄉親共襄盛舉。
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