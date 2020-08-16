影／超美！台南米街廣安宮整修 露出原來的雕梁畫棟

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聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮今天舉辦上梁儀式，市長黃偉（右五）等人參與。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮今天舉辦上梁儀式，市長黃偉（右五）等人參與。記者修瑞瑩／攝影

目前正在進行整修的台南市定古蹟、位在赤崁樓西側的廣安宮今天舉辦上梁儀式，市長黃偉哲等人主持，而曾經被視為「鬼屋」的老廟，在經過近一年的整修，露出原本的雕梁畫棟，美不勝收。

台南市文化資產管理處指出，廣安宮去年爭取到文化部的經費，9月展開整修，原訂今年10月完工，但因為整修過程中，又發現部分需要增加修復的部分，例如彩繪及安金，因此預計明年4月才能全部修復。

上梁儀式近中午舉辦，包括黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲及市議員謝龍介、洪玉鳳、陳怡珍、沈震東與許至椿等都到場，大家一起拉動彩帶，將彩繪的主樑安放在正殿上方。

黃偉哲表示，原本的經費是3360萬元，中央補助7成、地方自籌3成，但因為施工過程中，又有發現需要增加補修的地方，經費可能要再增加160萬元，希望民眾能踴躍捐款，「50不嫌少、1000不嫌多」，一起來維護米街（舊地名，現今的新美街）的廣安宮。

位在民族路石精臼美食攤位後方巷弄內的廣安宮舊址，興建於日治時期，距今約有96年，為台南市少數保存至今的日治時期興建廟宇。

根據廟內的歷史記載，該廟是鄭成功來台後建立，創建於康熙20年（西元1681年），明著是拜神、暗裡則是為反清復明，在鄭克爽降清後，改為廣安宮，原在現址的略南處，日治時期市區改正，民國13年時遷移到舊址，民國41年曾進行整修，但大致仍維持原貌，大約30年前，因相當破舊，廟又移到民族路現址。

舊廟荒廢多年，一度幾乎被大榕樹竄根淹沒，從去年啟動修復後，花了很多功夫清理植物，讓原本美麗的樣貌顯露出來，負責監造的合拓建築師事務所建築師胡杏璋表示，像是正殿上方的木雕，長約7公尺，上有精緻圖像，包括三戰呂布、空城計與封神榜等，目前已少見這麼精緻的木雕，未來將再安金（貼金箔），成為廟內的亮點。

還有名家陳玉峰的彩繪，雖然未落款，但專家從筆法等來研判，應該出自大師手筆，未來也將努力復舊。胡杏璋表示，這次的修復也看到41年之前的原貌，像是正脊的太陽圖像，就有之前的與41年整修之後的重疊。

台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮，正殿上方的木雕相當精緻。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮，正殿上方的木雕相當精緻。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮今天舉辦上梁儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮今天舉辦上梁儀式。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮，正殿上方的木雕相當精緻。記者修瑞瑩／攝影
台南市中西區目前修復中的市定古蹟廣安宮，正殿上方的木雕相當精緻。記者修瑞瑩／攝影

修復 日治時期 黃偉哲

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