榕樹攀生閒置劣化古蹟 台南廣安宮修復上梁

台南市定古蹟廣安宮修復工程今天進行上梁儀式，工程預計明年4月底完成。台南市長黃偉哲表示，廣安宮對於將整個赤崁文化園區連成帶狀區域具重要地位，也展現廟宇歷史價值。

台南市文化局長葉澤山表示，位於中西區的廣安宮西元2003年被指定為市定古蹟，建築格局具閩洋折衷特色。因建築本體被榕樹攀生閒置已久，在管委會成立後，由文化部與市府補助經費辦理古蹟修復規劃設計及修復工程。先前已進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續劣化。

葉澤山指出，廣安宮鄰近國定古蹟赤崁樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅，位處府城歷史文化核心地帶。修復工程範圍包括拜亭、三川殿、正殿、左廂房、右廂房、金爐及門神彩繪等，總經費新台幣3360萬元，文化部補助約70%，工程預計於2021年4月底完成。

黃偉哲今天出席修復工程上梁儀式時表示，台南市宮廟數量多，歷史文化古蹟也很多，古蹟維護工作在台南具有指標作用，可讓傳統的民俗文化保存下來。

黃偉哲表示，赤崁樓目前也有修復工程在進行，廣安宮對於把整個赤崁文化園區連成帶狀區域扮演重要地位。廣安宮修復工程因此得到文化部經費補助，完工後將更能展現歷史文化價值。