榕樹攀生閒置劣化古蹟 台南廣安宮修復上梁
台南市定古蹟廣安宮修復工程今天進行上梁儀式，工程預計明年4月底完成。台南市長黃偉哲表示，廣安宮對於將整個赤崁文化園區連成帶狀區域具重要地位，也展現廟宇歷史價值。
台南市文化局長葉澤山表示，位於中西區的廣安宮西元2003年被指定為市定古蹟，建築格局具閩洋折衷特色。因建築本體被榕樹攀生閒置已久，在管委會成立後，由文化部與市府補助經費辦理古蹟修復規劃設計及修復工程。先前已進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續劣化。
葉澤山指出，廣安宮鄰近國定古蹟赤崁樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅，位處府城歷史文化核心地帶。修復工程範圍包括拜亭、三川殿、正殿、左廂房、右廂房、金爐及門神彩繪等，總經費新台幣3360萬元，文化部補助約70%，工程預計於2021年4月底完成。
黃偉哲今天出席修復工程上梁儀式時表示，台南市宮廟數量多，歷史文化古蹟也很多，古蹟維護工作在台南具有指標作用，可讓傳統的民俗文化保存下來。
黃偉哲表示，赤崁樓目前也有修復工程在進行，廣安宮對於把整個赤崁文化園區連成帶狀區域扮演重要地位。廣安宮修復工程因此得到文化部經費補助，完工後將更能展現歷史文化價值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言