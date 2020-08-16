春夏秋冬不同策略管空汙 嘉義市藍天日數創新高

嘉義市春夏空氣品質不良原因，春夏時是因臭氧、秋冬則因懸浮微粒，市府環保局今年首創針對不同季節，採不同管制措施，目前藍天日數截至7月底已達185天，今年也首度創下「零紅害日」新紀錄，都是歷年同期最佳。

市府環保局指出，春夏時期汙染物來自臭氧，主要是因日照時期長，光化學反應產生臭氧前驅物質如揮發性有機物（VOC）及氮氧化物（NOx），尤其到午後提升到最高，因此要求產生揮發性有機物的印刷廠工廠、營建業，在中午前減少塗料，避免汙染物質蓄積。

環保局表示，臭氧在地表10公里以上的平流層時，能有效阻擋紫外線，但當臭氧存在生活中，則會搖身變成健康殺手，可能會刺激眼睛、鼻腔及氣管的黏膜，甚至損害呼吸道及肺部功能。

嘉義市雖然本身少有汙染源，卻因位處下風處及地理位置相對內陸，秋冬時節，來自上風處中北部或境外汙染氣團隨季風南移，常有汙染物移入後擴散不良的情況，造成懸浮微粒過多。

市府環保局指出，在秋冬時節，減少露天燃燒，並採取紙錢集中燒的策略，也加派多輛洗街車避免揚塵，對外則加入「雲嘉南高屏六縣市空品交流協商會」、「中臺灣區域治理平台」等合作平台，與中央、各縣市聯手抗空汙。