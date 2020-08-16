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第一次下田採芋好興奮 大小朋友共度親子時光

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
精彩魔術秀登台，與雲林家扶300位親子共度假日時光。記者陳苡葳／攝影
精彩魔術秀登台，與雲林家扶300位親子共度假日時光。記者陳苡葳／攝影

雲林家扶中心特別安排暑期食農活動，與心傳愛關懷協會帶著逾300位弱勢家庭親子，至林內教芋部進行農村體驗，重頭戲「挖芋頭」讓現場充滿笑聲，大小朋友也玩心大開，度過難得擁有的小旅行時光。

心傳愛關懷協會今天動員30多位義工，陪伴雲林家扶親子遨遊食農體驗，除享用由林內芋頭製作的冰淇淋，林內國中舞蹈社、魔幻可樂魔術秀、WooHoo派對及艾思爾娛樂樂團表演也輪番登台，現場氣氛好不熱鬧！

大小朋友也化身「一日芋農」下田挖芋頭，「挖多少就能帶回家多少」；「原來芋頭這麼大顆！」「這顆芋頭我想與媽媽一起煮芋頭米粉享用！」大家你一言、我一語的賣力採芋，展示戰績，親自做中學務農，擁有不同的生活體驗。

趁休假陪小孩參加活動的陳爸爸感性地說，家庭經濟重擔落在他身上，因為平時忙於工作賺錢，沒有多餘時間陪小孩，「今天難得抽空與孩子互動，才發現孩子不知不覺長大許多！」

「芋頭長得比我還高耶！」已經讀國小五年級的宏俊身形矮小，今天第一次進到芋頭田有如「劉姥姥進大觀園」，興奮之餘也被高大茂密的芋頭葉遮擋住，「只聞其聲，不見其人」。

林內教芋部長林建安說，林內芋頭因口感Q綿，在地方上享有盛名，教芋部是村民自營的芋頭教育平台，除有友善耕作的小農市集，還有豐富的採芋及DIY體驗，希望以寓教於樂方式推廣林內芋，讓民眾認識芋頭從產地到餐桌的奧秘。

林內教芋部農村體驗「挖芋頭」是充滿趣味的重頭戲，讓雲林家扶的大小朋友玩心大開，度過難得擁有的小旅行時光。記者陳苡葳／攝影
林內教芋部農村體驗「挖芋頭」是充滿趣味的重頭戲，讓雲林家扶的大小朋友玩心大開，度過難得擁有的小旅行時光。記者陳苡葳／攝影
超過300位雲林家扶親子今天當「一日芋農」下田挖芋頭。記者陳苡葳／攝影
超過300位雲林家扶親子今天當「一日芋農」下田挖芋頭。記者陳苡葳／攝影

食農 親子 家扶中心

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