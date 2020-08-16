快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擘劃短中長發展 台南農業局聘13名農業諮詢委員

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局針對大台南農業發展，聘任13名農業事務諮詢會委員。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局針對大台南農業發展，聘任13名農業事務諮詢會委員。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局針對大台南農業發展，昨邀請專家學者參與共識營，共同規劃短、中、長期農業發展政策規劃，聘任台南市前副市長許漢卿等13人，擔任農業局農業事務諮詢會委員。

農業局長謝耀清表示，到農業局任職近半年，了解市長黃偉哲對農業迫切重視，因此提出台南農業政策發展方向，指示農業局由各科長為召集人，農業局同仁為成員，分成大新營區、大北門區、曾文區、南科區、南關區、玉井區及其他區等七區，盤點該區農業資源及該區農業問題，討論完成各區農業政策草擬規劃，也由各小組指導老師協助，完成七本各區重要農業政策的草案，未來擘劃出台南農業政策藍圖，研擬出台南短、中、長期重要農業政策。

此次參加共識營分組指導老師有7位，分別為嘉義大學教授黃文理、屏東科技大學助理教授莊智瑋、台南藝術大學教授曾旭正、台北市立大學助理教授陳姿伶、台南應用科技大學副教授劉育釧、高雄大學副教授莊淑姿、嘉義大學副教授邱郁文。

農業局聘任農業事務諮詢會委員共13人名單如下：前台南市副市長許漢卿、崑山科大客座教授暨崑山高中校長戴謙、中興大學創新產業推廣學院副院長李宗儒、農委會動植物防疫檢疫局台南檢疫站主任吳銘崇、成功大學生物科技與產業科學系特聘教授兼系主任陳宗嶽。

成功大學都市計劃學系副教授曾憲嫻、成功大學海洋科技與事務研究所教授陳璋玲。嘉義大學水產生物系系主任兼產銷履歷驗證中心組長陳哲俊、農委會水產試驗所海水繁養殖研究中心主任葉信利、高雄科技大學水產養殖系副教授兼系主任鄭安倉、中興大學獸醫學院獸醫學系名譽教授謝快樂、屏東科技大學水土保持系教授許中立。

延伸閱讀

8月來高雄各大文青景點 看火鶴花展風情

抱卵母蟹禁捕期將開始 新北呼籲勿觸法最高可罰15萬

美濃綠色保育 山羌農田現蹤

美濃里山12處農園取得綠色標章 山羌現身覓食

相關新聞

竹崎鄉親水公園水環境改造風華再現 重新開幕人潮滾滾

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境建設8千多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多，施工1年5個月完工，上午重新開幕，竹...

第一次下田採芋好興奮 大小朋友共度親子時光

雲林家扶中心特別安排暑期食農活動，與心傳愛關懷協會帶著逾300位弱勢家庭親子，至林內教芋部進行農村體驗，重頭戲「挖芋頭」...

擘劃短中長發展 台南農業局聘13名農業諮詢委員

台南市政府農業局針對大台南農業發展，昨邀請專家學者參與共識營，共同規劃短、中、長期農業發展政策規劃，聘任台南市前副市長許...

歷史建築斗南國小日式宿舍 修復打造雲林書藝中心

斗南國小日式宿舍2011年1月13日正式於文化部登錄為雲林縣歷史建築，已不做宿舍使用，閒置後由斗南國小進行日常清潔及管理...

七夕鱟保育日 縣長翁章梁化身海神打擊海廢

嘉義縣政府今天上午於布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，活動結合海洋環境議題、鱟闖關遊戲，讓民眾更了解...

影／高手登台競賽 雲林縣移工美聲、運動力過人

「天黑黑，欲落雨」搭配俏皮的舞蹈動作，來自東南亞各國的外籍移工，以一口標準的台語發音唱跳台灣童謠「天黑黑」，博得滿堂彩！...

結合歌仔戲、十八仔 失智衛教民雄鎮安宮開講

嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作，於民雄鄉大崎村結合鎮安宮、北天宮設立首處失智友善社區，昨晚舉辦「廟埕開講」透過傳統歌仔戲...

影／台南大內「幸福果」盛產 酪梨節今熱鬧登場

2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場，黃偉哲、大內區長李賢村表示，希望透過系列活動，...

籌募少年扶助善款 台南市觀護協會今辦跳蚤市場義賣

台南市觀護協會今天在中西區忠義路辦公室舉辦跳蚤市場義賣，獲得許多愛心人士熱情認購。協會感謝各方捐出供義賣的二手物品，讓他...

當社工大不易 撐3年就算耐磨

當社工大不易，薪資不高，各類型案主都要能應對；但社工也是人，薪資、職場安全也需要保障，資深社工師說，新人能撐3年，就算抗...

利他服務「實踐典範」／華南高商 讓愛走進社區、國際

中華民國服務利他促進會昨天舉辦第5屆成果發表與頒獎活動，共評選出社會組4件、大專組2件與高中組1件，各頒發獎金3萬元，該...

等6年 嘉縣水上鄉生命園區建納骨塔

嘉義縣市分治38年，嘉義市公墓、火葬場、殯儀館及納骨塔都位在嘉縣水上鄉南鄉村牛稠埔轄區，但水上鄉卻無納骨塔，鄉民使用需支...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。