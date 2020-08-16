擘劃短中長發展 台南農業局聘13名農業諮詢委員

台南市政府農業局針對大台南農業發展，昨邀請專家學者參與共識營，共同規劃短、中、長期農業發展政策規劃，聘任台南市前副市長許漢卿等13人，擔任農業局農業事務諮詢會委員。

農業局長謝耀清表示，到農業局任職近半年，了解市長黃偉哲對農業迫切重視，因此提出台南農業政策發展方向，指示農業局由各科長為召集人，農業局同仁為成員，分成大新營區、大北門區、曾文區、南科區、南關區、玉井區及其他區等七區，盤點該區農業資源及該區農業問題，討論完成各區農業政策草擬規劃，也由各小組指導老師協助，完成七本各區重要農業政策的草案，未來擘劃出台南農業政策藍圖，研擬出台南短、中、長期重要農業政策。

此次參加共識營分組指導老師有7位，分別為嘉義大學教授黃文理、屏東科技大學助理教授莊智瑋、台南藝術大學教授曾旭正、台北市立大學助理教授陳姿伶、台南應用科技大學副教授劉育釧、高雄大學副教授莊淑姿、嘉義大學副教授邱郁文。

農業局聘任農業事務諮詢會委員共13人名單如下：前台南市副市長許漢卿、崑山科大客座教授暨崑山高中校長戴謙、中興大學創新產業推廣學院副院長李宗儒、農委會動植物防疫檢疫局台南檢疫站主任吳銘崇、成功大學生物科技與產業科學系特聘教授兼系主任陳宗嶽。

成功大學都市計劃學系副教授曾憲嫻、成功大學海洋科技與事務研究所教授陳璋玲。嘉義大學水產生物系系主任兼產銷履歷驗證中心組長陳哲俊、農委會水產試驗所海水繁養殖研究中心主任葉信利、高雄科技大學水產養殖系副教授兼系主任鄭安倉、中興大學獸醫學院獸醫學系名譽教授謝快樂、屏東科技大學水土保持系教授許中立。