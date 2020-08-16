七夕鱟保育日 縣長翁章梁化身海神打擊海廢

嘉義縣政府今天上午於布袋鎮新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，活動結合海洋環境議題、鱟闖關遊戲，讓民眾更了解海洋污染的嚴重性，共同交流構思解決相關海洋環境問題。

縣長翁章梁今天化身希臘海神波塞頓，手持三叉戟打擊海洋廢棄物，新岑國小現場準備以烏梅製成的鱟型果凍，邀全民關注海洋生態議題，鱟因常一對出現，有「夫妻魚」之稱，嘉義縣政府將中國情人節選定為「鱟保育日」，每年舉辦七夕鱟保育日情人節活動，今年邁入第9年。

翁章梁表示，鱟是4億年前即存在地球的物種，有「活化石」稱號，縣府2012年起選定布袋鹽田濕地進行鱟的復育，並在新岑國小建構「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，聘請中央研究院生物多樣性中心指導，成功結合特色學校發展推動鱟的保育，截至今年已成功復育野放約450隻。

中研院前研究員陳章波表示，近幾年面對海洋生態和棲息地破壞，鱟的生存空間受到威脅，研究指出，鱟體內已出現塑膠微粒，雖去年縣府委託嘉義縣生態保育協會調查好美寮濕地稚鱟族群量及棲地現況，在計畫樣區泥灘地共發現14隻稚鱟，但成鱟數量還有待觀察，期望縣府編列經費長期支持新岑國小推動環境保育。