影／高手登台競賽 雲林縣移工美聲、運動力過人

「天黑黑，欲落雨」搭配俏皮的舞蹈動作，來自東南亞各國的外籍移工，以一口標準的台語發音唱跳台灣童謠「天黑黑」，博得滿堂彩！雲林縣政府今天在環球科技大學舉辦第二屆「移工美聲比賽」決賽，由初賽晉級的27名選手角逐冠軍寶座，最高獎金5000元；第一屆移工足球友誼賽也同時間於斗六石榴國中登場。縣長張麗善表示，移工朋友藉興趣紓解思鄉情懷，有助他們更加融入當地，安心在異鄉工作生活。

選手輪番登台，有人唱家鄉經典曲，有人自選台灣歌曲參賽，美聲一曲接一曲，縣長張麗善在台下也聽得如癡如醉，驚嘆「真是高手在民間！」

雲林縣目前約有2萬1000位外籍移工在此就業，多數來自印尼、越南、菲律賓及泰國等四個國家，勞工處長張世忠表示，去年縣府首度舉辦美聲比賽，第一階段於山線、海線舉辦分區海選，晉級者即有資格參加決賽，角逐名次，成功吸引30多位選手報名參加個人組及團體組。

為讓移工充分展現個人特色，今年改變競賽形式，以個人組為主，報名人數暴增至75人。縣長張麗善說，雲林縣移工主要在工廠擔任作業員，或於居家、醫院等單位擔任照顧服務員，肩負工作壓力及思念家鄉的心情，美聲比賽讓移工有紓壓管道，也讓選手能「以歌會友」找到同好知己。

除舉辦藝文類賽事，縣府今年首度舉辦風靡全球的足球友誼賽，讓喜好運動的移工也有活動筋骨的機會，共有67名選手組隊參賽。

「You're the winner！」勞動部勞動力發展署長施貞仰今天也親臨比賽會場鼓勵選手，並當場允諾將以雲林縣作為賽事發展基地，擴大舉行全國性比賽，讓移工朋友在台灣也有展現才華的舞台。