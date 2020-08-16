結合歌仔戲、十八仔 失智衛教民雄鎮安宮開講

嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作，於民雄鄉大崎村結合鎮安宮、北天宮設立首處失智友善社區，昨晚舉辦「廟埕開講」透過傳統歌仔戲、十八仔，並邀大林慈濟腦神經專家曹汶龍、中正大學教授盧鴻毅進行失智症衛教宣導，吸引500位民眾前往。

根據台灣失智症協會估計，全台超過28萬失智人口，9成以上都在社區中生活，衛生局表示，民雄鄉是嘉義縣人口最多鄉鎮，失智友善社區從民雄大崎村出發別具意義，在鄉長何嘉恒及村長、社區發展協會、宮廟主委的共識及支持下，透過一連串規畫，如剛成軍的綠衣失智友善天使、廟埕開講、未來的失智篩檢和招募失智友善組織等，開啟嘉義縣失智友善社區模式。

翁章梁表示，大家都有可能失智，很多家庭因為長輩失智走失了，到現在還找不到家人，台灣醫學非常進步，透過體制化與組織化的防治，失智可以及早發現、及早治療，如發現老人家疑似失智走失時，記得要「雞婆」一點，打110讓警方帶長輩回家。