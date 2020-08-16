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影／台南大內「幸福果」盛產 酪梨節今熱鬧登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場，台南市長黃偉哲（右二）賣力為農民促銷酪梨。記者謝進盛／攝影
2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場，台南市長黃偉哲（右二）賣力為農民促銷酪梨。記者謝進盛／攝影

2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場，黃偉哲、大內區長李賢村表示，希望透過系列活動，打響大內「幸福果」名號，以高品質攻入頂級市場，開闢市場新藍海。

活動會場舞台，安排大內國小太鼓隊、返老還童戲劇表演「阿爸牽水牛」、大內國小幼兒園話劇「酪梨農夫的12個月」、武術表演、星河說書等精采表演，還有挑戰大力士趣味闖關。

包括黃偉哲、李賢村、台南市府農業局長 謝耀清、民政局長顏振標、市議員尤榮智、吳通龍、穎艾.達利、官田區長顏能通等人與會。大內區公所細心打造「在大內遇到幸福」氛圍，在現場裝置Q版大型酪梨造型、花圈，邀請黃偉哲等人掀開紗幕，營造浪漫幸福感。

黃偉哲表示，台南市種植酪梨面積達330公頃，主要品種「紅心圓」，大內區種植面積為163公頃，佔全國總量2/3，是全國最大地區。年產量約為2100公噸，每台斤價格約為40到50元，產期為7月至隔年2月，8、9月為產期，產值約1億元，歡迎民眾一起來大內找幸福-「酪梨」。

農業局長謝耀清、李賢村表示，這次活動主軸有「幸福風味餐盒」、「大內采風輕旅行」、「騎 T-Bike 找綠精靈」，以大內在地「酪梨」為食材入菜，搭配越光米製成「幸福風味餐盒」，另外也開發加工研發酪梨籽茶包、防蚊液、手工皂、酪梨籽麵，更有營養滿分酪梨果飲。

李賢村說，「大內采風輕旅行」，採網路限額40名，每人350元，搭上幸福小巴遊覽大內農田村庄、白堊土地勢天然景觀(月世界地形)、曾文溪畔等壯觀的美景盡收眼底，從酪梨園採綠精靈、手抄紙 DIY、南瀛天文館 3D 電影欣賞、來大內等公車的龍貓公車站、最後一站享用「幸福風味餐盒」。

另外還有「騎 T-Bike 尋找綠精靈」現場限額報名每人100 元，騎著 T-Bike 遊走田園間採果趣，採酪梨找幸福。

大內頭社發展協會也發起「送幸福義賣活動」，義賣價每箱 800 元，每售出 1 箱捐出200 元來做公益，歡迎到大內青果市場來選購，更多資訊可上大內區公所活動粉絲專頁https://www.facebook.com/BeautyDanei/。

黃偉哲等人賣力行銷酪梨系列產品，品嘗後讚不絕口。記者謝進盛／攝影
黃偉哲等人賣力行銷酪梨系列產品，品嘗後讚不絕口。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右二）賣力為農民促銷酪梨。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右二）賣力為農民促銷酪梨。記者謝進盛／攝影
2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場。記者謝進盛／攝影
2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場。記者謝進盛／攝影
2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場。記者謝進盛／攝影
2020台南大內酪梨農業產業文化活動「在大內遇到幸福」今在南瀛天文館登場。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 義賣 天文館

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