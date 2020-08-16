籌募少年扶助善款 台南市觀護協會今辦跳蚤市場義賣

台南市觀護協會今天在中西區忠義路辦公室舉辦跳蚤市場義賣，獲得許多愛心人士熱情認購。協會感謝各方捐出供義賣的二手物品，讓他們能夠連續13年，籌募少年扶助基金，幫助更多貧困少年做為急救助之用。

今年台南地區接受保護管束少年約有800多人，不少人家境貧困題。為協助少年和家人應急，台南市觀護協會每月第三周周日，在忠義路舊法院舉辦活動募款。

「來哦！一件外套100元，一本辭典只要60元。」協會陳姓志工熱心地在攤位前招呼民眾，她說，這些二手衣物都是善心民眾、法院現職、退休員工捐出來義賣，雖然花了不少時間整理，但能義賣幫助少年解決問題，無私付出做善事最開心。