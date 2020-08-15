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李永豐帶紙風車回故鄉布袋過溝公演武松打虎 鄉親送暖

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
疫情停演半年又受廠房大火受創的紙風車，晚間回創辦人李永豐故鄉嘉義縣布袋鎮過溝公演。圖／縣府提供
疫情停演半年又受廠房大火受創的紙風車，晚間回創辦人李永豐故鄉嘉義縣布袋鎮過溝公演。圖／縣府提供

疫情解封，防疫新生活，因疫情停演半年又受廠房大火受創的「紙風車368兒童藝術工程」，晚間回創辦人李永豐故鄉，嘉義縣布袋鎮過溝公演「武松打虎」戲碼，立委蔡易餘邀請李永豐帶紙風車返鄉演出，力挺紙風車，帶給小朋友歡樂，逾2千人進場觀賞。

縣長翁章梁、蔡易餘、李永豐、布袋鎮長陳鳳梅等，與小朋友一起看表演，「武松打虎」是紙風車編創1999年劇碼，改編自同名的中國古典文學，也是近年屢獲邀演的作品。

演出風格揉合傳統戲曲的鑼鼓和歌舞身段，還有可愛吸晴的老虎偶與觀眾互動遊戲，熱鬧又有趣，特別穿插台語版，現場驚呼聲不斷，大朋友小朋友都笑到不行。

翁章梁說，李永豐是布袋鎮過溝人，廠房發生大火，鄉親都很關心，也期待今晚演出，謝謝紙風車帶給小朋友快樂，相信有鄉親支持，紙風車一定會愈戰愈勇，「紙風車活在臺灣人的心中，紙風車是台灣人的紙風車」。

「嘉義人不怕失敗」，李永豐感謝鄉親支持，謝謝嘉義人給他和紙風車很大溫暖和力量，疫情加廠房大火，他很「甘苦」，但翁縣長第一時間就打電話送暖，縣長和鄉親支持，讓他很感動，感謝蔡易餘邀請，謝謝米提大飯店董事長李麗生、歐楓時計實業公司梁家源董事長及布袋農會、強靂公司及嘉義同鄉會贊助，促成表演，讓劇團有機會回母校演出。

疫情停演半年又受廠房大火受創的紙風車，晚間回創辦人李永豐故鄉嘉義縣布袋鎮過溝公演。圖／縣府提供
疫情停演半年又受廠房大火受創的紙風車，晚間回創辦人李永豐故鄉嘉義縣布袋鎮過溝公演。圖／縣府提供
疫情停演半年又受廠房大火受創的紙風車，晚間回創辦人李永豐故鄉嘉義縣布袋鎮過溝公演。圖／縣府提供
疫情停演半年又受廠房大火受創的紙風車，晚間回創辦人李永豐故鄉嘉義縣布袋鎮過溝公演。圖／縣府提供

紙風車 嘉義 疫情

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