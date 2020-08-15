人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

「台南夏日音樂節將軍吼」今天傍晚在將軍漁港開唱，雖然在7點多下起陣雨，但擋不住熱情群眾，近8點許，主辦單位表示現場人數已破3萬人，學甲警分局空拍圖也可看出現場黑壓壓的人群，將整個停車場及四周道路都擠滿人，主持人在台上不斷廣播大家戴起口罩做好防疫工作，並呼籲到台南市政府網頁登記實名制。

「人潮爆多！」林先生來過多次將軍吼音樂會，但今年觀眾最多，下午5點多進來還沒有感覺，但6點一開唱，人潮就湧進來了，不到8點就擠到幾乎難以走動；為了防疫，台南市觀光旅遊局要求參加音樂節的遊客須佩戴口罩，現場民眾也大多有配合，且因下了一場雨天氣很涼爽，雖然人多但不會有熱爆的感覺。

今晚開唱的首日「王者降臨」，演出卡司有饒舌歌手屁孩ryan、樂團告五人、嘻哈才子婁峻碩、創作歌手陳零九、饒舌新秀王者高爾宣、壓軸歌手周興哲。明天下午5點登場是「午后派對」，卡司有新世代潮甜教主關詩敏、搖滾樂團老王樂隊、清新女神白安、天籟純質美聲吳汶芳、金曲創作歌后孫盛希、壓軸歌手徐佳瑩，堪稱是超強卡司。