快訊

變心了？股市不再獨鍾川普 轉盼民主黨11月贏者全拿

高雄市長補選出現最貴照片 這張照片至少50萬

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供

「台南夏日音樂節將軍吼」今天傍晚在將軍漁港開唱，雖然在7點多下起陣雨，但擋不住熱情群眾，近8點許，主辦單位表示現場人數已破3萬人，學甲警分局空拍圖也可看出現場黑壓壓的人群，將整個停車場及四周道路都擠滿人，主持人在台上不斷廣播大家戴起口罩做好防疫工作，並呼籲到台南市政府網頁登記實名制。

「人潮爆多！」林先生來過多次將軍吼音樂會，但今年觀眾最多，下午5點多進來還沒有感覺，但6點一開唱，人潮就湧進來了，不到8點就擠到幾乎難以走動；為了防疫，台南市觀光旅遊局要求參加音樂節的遊客須佩戴口罩，現場民眾也大多有配合，且因下了一場雨天氣很涼爽，雖然人多但不會有熱爆的感覺。

今晚開唱的首日「王者降臨」，演出卡司有饒舌歌手屁孩ryan、樂團告五人、嘻哈才子婁峻碩、創作歌手陳零九、饒舌新秀王者高爾宣、壓軸歌手周興哲。明天下午5點登場是「午后派對」，卡司有新世代潮甜教主關詩敏、搖滾樂團老王樂隊、清新女神白安、天籟純質美聲吳汶芳、金曲創作歌后孫盛希、壓軸歌手徐佳瑩，堪稱是超強卡司。

學甲警分局因應活動辦理，管制時段從今天活動當天上午8點起至明天晚上12點止，針對將軍漁港周邊道路實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。 有關音樂節交通管制最新狀況，請用路人隨時收聽警廣台南分台播報，提前改道並配合員警疏導管制。

台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供
台南夏日音樂節將軍吼觀眾破3萬人，學甲警分局空拍圖顯示盛況。圖／學甲警分局提供

口罩 樂團

延伸閱讀

台南夏日音樂節「將軍吼」將軍漁港開唱 萬人嗨翻天

屏東三大日音樂節首日遇大雨入場戴口罩蘇慧倫壓軸帶唱

2020屏東三大日音樂節周五連三天登場 進場前戴口罩

關詩敏辣秀雪乳 認了演員舊愛曝內幕

相關新聞

影／夜逛北門車站 七彩燈飾連結「沉睡森林」好恬靜

嘉義市商圈文化促進協會及嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗，為活絡北門車站周邊商圈經濟產能，在北門車站周邊街道，懸掛亮眼...

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

「台南夏日音樂節將軍吼」今天傍晚在將軍漁港開唱，雖然在7點多下起陣雨，但擋不住熱情群眾，近8點許，主辦單位表示現場人數已破...

竹崎鄉親水公園水環境改造風華再現 重新開幕人潮滾滾

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境建設8千多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多，施工1年5個月完工，上午重新開幕，竹...

嘉市國高中生模擬聯合國議事討論難民權益 要接軌國際

嘉義市政府與嘉義市家長協會今天在嘉義高商舉辦109年度模擬聯合國工作坊，共有160位國高中學生參與，以2英文、2中文班級...

台南夏日音樂節「將軍吼」將軍漁港開唱 萬人嗨翻天

台南夏日音樂節「將軍吼」今晚6點準時在將軍漁港開唱，主辦單位預估現場已超過萬人嗨翻天，伴隨著樂音的飄揚，歌迷的情緒也跟著...

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

台鐵自強號128車次北上列車，下午3點10分，林姓男乘客在列車快要抵達嘉義縣大林鎮火車站時，突昏倒身體不適，列車長獲報緊...

南科廠商求才近5千人 工程師起薪3萬9千到5萬5千元

南市政府勞工局今天在善化文康育樂中心合辦大型就業博覽會，邀集南科多家知名廠商如台積電、群創光電、台灣穗高、住華科技廠商參...

台南市府今辦大型就業博覽會 6600多個職缺約1千人參觀

台南今年最大場「2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行，有多達6600多個各種職缺，希望...

南市、成大合作 推運動研習計畫鼓勵學生多運動

台南市教育局與成大人工智能數位轉型研究中心合作，推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。大成國中...

小朋友長大了！嘉市府為104名青年學子辦成年禮轉大人

嘉義市府為慶祝年滿16歲青年男女「轉大人」，今天在市府1樓為104名青年學子舉辦成年禮，市長黃敏惠、南華大學校長林聰明等...

台鐵自強號男乘客身體不適 列車緊急停靠大林站送醫

台鐵自強號128車次北上列車，下午3點多，林姓男乘客在列車快要抵達嘉義縣大林鎮火車站時，突然身體不適，列車長獲報，緊急停...

利他服務「實踐典範」唯一高中團隊 將愛帶進國際社區

中華民國服務利他促進會，今天舉辦第5屆成果發表和頒獎，共評選出社會組4件、大專組2件與高中組1件，各頒發獎金3萬元，主辦...

熱門新聞

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

慈濟在三義籌設中醫院 醫療園區10月初動土

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

捷運萬大線施工出現坑洞 台北捷運局澄清：施工前就有

遊客湧入太魯閣水簾洞 雨衣亂掛成亂象太管處加強宣導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。