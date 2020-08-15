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影／夜逛北門車站 七彩燈飾連結「沉睡森林」好恬靜

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
北門車站周邊草皮，還有淡彩燈球、幻化不同色彩。記者卜敏正／攝影
北門車站周邊草皮，還有淡彩燈球、幻化不同色彩。記者卜敏正／攝影

嘉義市商圈文化促進協會及嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗，為活絡北門車站周邊商圈經濟產能，在北門車站周邊街道，懸掛亮眼燈飾，搭配原有的「沉睡森林」療癒場景，讓夜間的北門車站成為嘉義市另一景點，民眾也期許「檜意森活村」也能點燈，讓嘉義市夜間多一處打卡景點。

嘉義市府建設處工商科長黃淑雲表示，市民建議「檜意森活村」點燈，市府樂觀其成，但因管理單位是阿里山林業鐵路及文化資產管理處，將持續協調。

劉慶宗表示，北門車站位於檜意森活村對面，是一棟隱身在共和路底的優雅歷史建築，相較商業店面的檜意森活村，車站周邊區域反而多了幽靜人文風貌，因此特別在北門車站周邊設置夜間燈光，適合悠遊漫步輕旅行。

他說，當初規畫點燈時間，就是每晚6時30分到11時，雖然有單位擔心點燈到晚上11時太晚，擔心影響附近住家，但經過爭取協調，燈飾仍會點燈至晚上11時，除了街道、樹梢燈飾，草皮上還有燈球、幻化不同色彩，讓北門車站成為新亮點。

劉慶宗指出，北門車站幻化燈飾，連結「沉睡森林」主題公園，在夜間欣賞插畫家SMART莊信棠創作的白熊、粉紅象等Q版動物造型，氣氛恬靜、別有味道，歡迎民眾夜間散步，但勿喧鬧。

北門車站周邊街道，懸掛亮眼燈飾，搭配原有「沉睡森林」療癒場景，讓夜間的北門車站成為嘉義市另一景點。記者卜敏正／攝影
北門車站周邊街道，懸掛亮眼燈飾，搭配原有「沉睡森林」療癒場景，讓夜間的北門車站成為嘉義市另一景點。記者卜敏正／攝影
北門車站周邊街道，近日已懸掛亮眼燈飾。記者卜敏正／攝影
北門車站周邊街道，近日已懸掛亮眼燈飾。記者卜敏正／攝影
夜間欣賞「沉睡森林」大白熊，氣氛恬靜、別有氛圍。記者卜敏正／攝影
夜間欣賞「沉睡森林」大白熊，氣氛恬靜、別有氛圍。記者卜敏正／攝影
夜間的「沉睡森林」氣氛恬靜、別有氛圍。記者卜敏正／攝影
夜間的「沉睡森林」氣氛恬靜、別有氛圍。記者卜敏正／攝影

北門 嘉義 歷史建築

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