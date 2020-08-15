影／夜逛北門車站 七彩燈飾連結「沉睡森林」好恬靜
嘉義市商圈文化促進協會及嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗，為活絡北門車站周邊商圈經濟產能，在北門車站周邊街道，懸掛亮眼燈飾，搭配原有的「沉睡森林」療癒場景，讓夜間的北門車站成為嘉義市另一景點，民眾也期許「檜意森活村」也能點燈，讓嘉義市夜間多一處打卡景點。
嘉義市府建設處工商科長黃淑雲表示，市民建議「檜意森活村」點燈，市府樂觀其成，但因管理單位是阿里山林業鐵路及文化資產管理處，將持續協調。
劉慶宗表示，北門車站位於檜意森活村對面，是一棟隱身在共和路底的優雅歷史建築，相較商業店面的檜意森活村，車站周邊區域反而多了幽靜人文風貌，因此特別在北門車站周邊設置夜間燈光，適合悠遊漫步輕旅行。
他說，當初規畫點燈時間，就是每晚6時30分到11時，雖然有單位擔心點燈到晚上11時太晚，擔心影響附近住家，但經過爭取協調，燈飾仍會點燈至晚上11時，除了街道、樹梢燈飾，草皮上還有燈球、幻化不同色彩，讓北門車站成為新亮點。
劉慶宗指出，北門車站幻化燈飾，連結「沉睡森林」主題公園，在夜間欣賞插畫家SMART莊信棠創作的白熊、粉紅象等Q版動物造型，氣氛恬靜、別有味道，歡迎民眾夜間散步，但勿喧鬧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言