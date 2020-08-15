嘉市國高中生模擬聯合國議事討論難民權益 要接軌國際
嘉義市政府與嘉義市家長協會今天在嘉義高商舉辦109年度模擬聯合國工作坊，共有160位國高中學生參與，以2英文、2中文班級，共計4班，以精簡後的聯合國議事規則討論因戰亂或天災等造成的國際難民權益，期許甫成立的「嘉義市模擬聯合國發展協會」，規畫更具規模及多元性的活動，造福更多學子。
「拓展國際視野，培育全球公民！」市長黃敏惠表示，嘉義市模擬聯合國工作坊已邁入第4年，主題很國際、議事的方式也很國際，從全球角度關心國際難民的生存、醫療教育權，更用國際議事規則，分別以英文與中文方式，讓孩子透過模擬、扮演、練習、辯論與說服，最後取得共識，真是非常有意義的活動。
黃敏惠說，這個活動就是嘉義市教育綱領「國際視野」實踐，全球化、網路無邊界的現代，國際視野是孩子們最重要的競爭力之一，期待透過模擬聯合國工作坊，讓國際視野內化到每個孩子身上。
教育處長林立生表示，本次「模擬聯合國工作坊」受疫情影響延遲到8月舉辦，但深受同學歡迎，一開放報名就秒殺。這次活動也展現學生的語文、思辨能力，嘉義市積極推動雙語政策，打造全市雙語學習環境，未來將投入更多國際教育資源，讓教育接軌國際。
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