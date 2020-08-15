影／國際同濟會年會全場強制戴口罩 蔡英文：我很高興

國際同濟會第46屆年會暨全國十大傑出農業專家表揚今天下午在台中舉行，總統蔡英文到場。今年因新冠肺炎疫情，同濟會在國際交流上受限較多，蔡英文表示，台灣疫情還是很嚴峻，因為全民都很團結，都很配合，在場看到大家都戴口罩「我很高興」，她幽默問「不知道是不是被強制要求」，台下轟堂而笑，蔡說「聽起來是這樣（被強制要求）」。

蔡英文表示，她希望希望防疫新生活可以持續，台灣疫情能維持穩定狀態，生活不要受干擾，經濟活動一樣一樣展開，台灣經濟很快振興，相信在政府全盤規劃下，社會穩定，疫情掌控，台灣經濟有很多成長空間。

國際同濟會每年都表揚十大傑出農業專家，今年第一次表揚十大傑出青少年，一共分3組，獎勵優秀弱勢兒少。