快訊

高雄市長補選出爐／哪區最挺新市長？38行政區得票解構

67萬票當選高雄市長 陳其邁高喊4優先：引擎已經發動

影／國際同濟會年會全場強制戴口罩 蔡英文：我很高興

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國際同濟會第46屆年會暨全國十大傑出農業專家表揚今天下午在台中舉行，總統蔡英文到場，她說，台灣疫情還是很嚴峻，因為全民都很團結，都很配合，在場看到大家都戴口罩「我很高興」。記者喻文玟／攝影
國際同濟會第46屆年會暨全國十大傑出農業專家表揚今天下午在台中舉行，總統蔡英文到場，她說，台灣疫情還是很嚴峻，因為全民都很團結，都很配合，在場看到大家都戴口罩「我很高興」。記者喻文玟／攝影

國際同濟會第46屆年會暨全國十大傑出農業專家表揚今天下午在台中舉行，總統蔡英文到場。今年因新冠肺炎疫情，同濟會在國際交流上受限較多，蔡英文表示，台灣疫情還是很嚴峻，因為全民都很團結，都很配合，在場看到大家都戴口罩「我很高興」，她幽默問「不知道是不是被強制要求」，台下轟堂而笑，蔡說「聽起來是這樣（被強制要求）」。

蔡英文表示，她希望希望防疫新生活可以持續，台灣疫情能維持穩定狀態，生活不要受干擾，經濟活動一樣一樣展開，台灣經濟很快振興，相信在政府全盤規劃下，社會穩定，疫情掌控，台灣經濟有很多成長空間。

國際同濟會每年都表揚十大傑出農業專家，今年第一次表揚十大傑出青少年，一共分3組，獎勵優秀弱勢兒少。

疫情 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文總統選舉817萬票的幕後故事：社群之王的奇幻魔法

影／萬和宮媽祖保佑獲連任 蔡英文大雨中趕來還願

影／總統今第4度參訪台中萬和宮還願遇天雨鄉親情不減

影／2022台中市長支持誰？蔡英文笑而不答

相關新聞

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

台鐵自強號128車次北上列車，下午3點10分，林姓男乘客在列車快要抵達嘉義縣大林鎮火車站時，突昏倒身體不適，列車長獲報緊...

台南夏日音樂節「將軍吼」將軍漁港開唱 萬人嗨翻天

台南夏日音樂節「將軍吼」今晚6點準時在將軍漁港開唱，主辦單位預估現場已超過萬人嗨翻天，伴隨著樂音的飄揚，歌迷的情緒也跟著...

台南市府今辦大型就業博覽會 6600多個職缺約1千人參觀

台南今年最大場「2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行，有多達6600多個各種職缺，希望...

南科廠商求才近5千人 工程師起薪3萬9千到5萬5千元

南市政府勞工局今天在善化文康育樂中心合辦大型就業博覽會，邀集南科多家知名廠商如台積電、群創光電、台灣穗高、住華科技廠商參...

竹崎鄉親水公園水環境改造風華再現 重新開幕人潮滾滾

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境建設8千多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多，施工1年5個月完工，上午重新開幕，竹...

嘉市國高中生模擬聯合國議事討論難民權益 要接軌國際

嘉義市政府與嘉義市家長協會今天在嘉義高商舉辦109年度模擬聯合國工作坊，共有160位國高中學生參與，以2英文、2中文班級...

南市、成大合作 推運動研習計畫鼓勵學生多運動

台南市教育局與成大人工智能數位轉型研究中心合作，推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。大成國中...

小朋友長大了！嘉市府為104名青年學子辦成年禮轉大人

嘉義市府為慶祝年滿16歲青年男女「轉大人」，今天在市府1樓為104名青年學子舉辦成年禮，市長黃敏惠、南華大學校長林聰明等...

台鐵自強號男乘客身體不適 列車緊急停靠大林站送醫

台鐵自強號128車次北上列車，下午3點多，林姓男乘客在列車快要抵達嘉義縣大林鎮火車站時，突然身體不適，列車長獲報，緊急停...

利他服務「實踐典範」唯一高中團隊 將愛帶進國際社區

中華民國服務利他促進會，今天舉辦第5屆成果發表和頒獎，共評選出社會組4件、大專組2件與高中組1件，各頒發獎金3萬元，主辦...

「綠幣」帶動台南校園運動熱 用走路賺零用錢

台南市教育局與成大合作，首創推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，讓學生配戴運動手環，達到標準就能獲綠幣換現金...

布袋第三漁港漂沙危害安全 陳吉仲勘察允諾優先清淤

嘉義縣布袋鎮第三漁港對外航道，常年受漂沙影響，造成航道淤積嚴重，影響漁船筏航行安全，漁民陳情立委蔡易餘，希望興建離岸堤防...

熱門新聞

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

慈濟在三義籌設中醫院 醫療園區10月初動土

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

捷運萬大線施工出現坑洞 台北捷運局澄清：施工前就有

遊客湧入太魯閣水簾洞 雨衣亂掛成亂象太管處加強宣導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。