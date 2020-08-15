台南歸仁「文化輕旅行」 一天體驗巷子內文史與美食

台南市歸仁區公所今天舉辦「歸仁文化輕旅行」活動，要讓民眾以一天時間、了解歸仁歷史文化及飲食文化故事，並以輕慢悠閒的步調感受歸仁最樸實的溫度，許多參加的在地歸仁民眾，都不知道腳下踩的是歷史建築、 也不知道巷子內有這麼好吃的滷麵跟肉丸。

「歸仁文化輕旅行」規畫區內懷舊米店、紅瓦厝三合院等行程，請來文史工作者許耿肇、簡辰全導覽、深度解說，期望透過活動促進保存歸仁在地文化並推廣在地特色，還特別安排在地資深總鋪師蘇嘉進，示範他拿手的大滷麵。

參與民眾還體驗手捏DIY古早味八寶肉丸製作， 許多人從來沒有動手做過，形狀應該是圓形的肉丸，有人做成長方形、有人做成多角形，十分有趣。

這次活動公所與崑山科大空間設計系USR計畫合作，由大學生帶隊至分組導覽定點，還運用所學專長設計稻米形狀的農藝杯墊DIY。