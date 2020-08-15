今年麻豆文旦大果收購 黃偉哲為何說「備而不用」

柚農關切今年麻豆文旦產銷問題，農委會第一階段補助台南市收購加工果已經啟動，補助加工業者每公斤12天，農業局長謝耀清表示，目前登記數量已有400多公噸，因是加工柚子蔘及果醬等，必須符合一定品規，由麻豆農會、下營農會及麻豆清泉合作社依業者需求的品規，向農民收購。

至於第二階段大果收購，台南市長黃偉哲今天應邀到麻豆文旦果園與知名藝人陳美鳳拍攝節目，受訪時表示，這部分是「備而不用」，只說農委會資金已到位，但卻沒有透口風要不要啟動大果文旦收購，只說大果多是供應拜拜祭品市場及加工，大果處理好，小果價格就沒問題；麻豆區農會總幹事孫慈敏也說，第二階段大果收購是否啟動，要視第一階段加工果收購後的市場情況。

農業局說，大果收購計畫已報到農糧署，「備而不用」是因麻豆文旦幾乎都是優質果，85%是內銷，5%是外銷，只有少數是大果，但品質也都不錯，目前外銷加拿大、新加坡、日本和中國大陸、香港，已陸續啟動中，國內將辦22場促銷活動，今年麻豆文旦一定能賣到好價格。