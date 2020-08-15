影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

台鐵自強號128車次北上列車，下午3點10分，林姓男乘客在列車快要抵達嘉義縣大林鎮火車站時，突昏倒身體不適，列車長獲報緊急停靠大林站，火車站馬上通報消防局救護車急救，就近送大林慈濟搶救，急救1小時，到4點40分急救無效，男子身體無外傷，警方通知家屬，並報檢方相驗，查明死因。

大林慈濟說，這名送醫37歲男患者，下午3點38分被護送到院，到院時已無生命跡象，醫療團隊全力搶救，急救1小時，到4點40分宣告急救無效。

林姓乘客從台南市上車要搭車到新營，未下車，乘客發現他昏倒，馬上通報列車長處置，送醫途中，消防救護人員在車上做ＣＰＲ急救。