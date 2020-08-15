南科廠商求才近5千人 工程師起薪3萬9千到5萬5千元
南市政府勞工局今天在善化文康育樂中心合辦大型就業博覽會，邀集南科多家知名廠商如台積電、群創光電、台灣穗高、住華科技廠商參與，提供66多個工作機會，其中4600個職缺來自南科園區。
南科管理局表示，2020年新冠肺炎疫情打亂全球步調，然而國內疫情控制得當，甚至不少廠商將海外產線移回園區，致南科園區訂單產能持續增加，營業額及就業人數也持續攀升。為協助廠商求才需求，南科透過人才資料庫整合平台，串接公私部門的資源力量，並協助園區廠商的人力需求進行客製化轉介服務。
南科管理局副局長蘇振綱指出，科管局不定期與企業進行交流訪談，針對企業人力需求及運用，輔導廠商透過薪資獎勵制度，提供優渥薪資、年節獎金制度、績效分紅、休假獎勵等方式，以利企業留才。
他表示，園區企業不論在薪資結構或起薪水準皆以吸引人才為目的，本次徵才園區廠商提供工程師職缺起薪可達3萬9千元，更高可至5萬5千元，另有廠商還運用政府跨域就業津貼攬才，主動加碼住宿最高補助1萬5千元，「園區廠商求才若渴，這時候正是到南科工作的好時機」，南科不僅用高薪歡迎大家來園區工作，今天更安排「南科導覽專車」，藉導覽園區環境讓更多人來南科找到心目中理想工作，「ㄧ起來台南過好生活！」。
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