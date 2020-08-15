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台南市府今辦大型就業博覽會 6600多個職缺約1千人參觀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影
2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影

台南今年最大場「2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行，有多達6600多個各種職缺，希望提供疫情影響待業求職民眾最大幫助。市府勞工局邀集服務業、傳產業、科技業等共73家廠商參與，月1千名求職者到場，初步媒合率達56%。

市長黃偉哲說，雖然許多經濟活動今年受新冠肺炎疫情影響，但台南失業率是全是六都最低，也低於勞動部的全國平均失業率的水準，根據民調有將近百分之40在北部工作的年輕人，對來台南工作有興趣，而且在北部相對所得比較高的都希望來台南，「這點是讓我們非常感謝」，對於向來被視為慢活古都的台南是一大鼓舞，顯見台南的確具有相當適合工作生活的環境與潛力。

黃偉哲說，隨著護國神山－台積電在南科的5奈米、3奈米投產和設廠，及陸續許多工業區開發、企業設立，台南市政府有信心提供更多、更優質的工作機會吸引人才返鄉或移居，安穩的工作才能有安定的生活，有安定的生活才有辦法帶動消費，台南距離宜居城市的願景已經愈來愈近，他自我期許要把台南這座城市營造得更美好，讓市民生活過得更好。

今天就博會現場提供履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、免費美髮、求職顧健康等多項貼心服務，也結合在地商圈提供多樣好康求職禮；台灣更生保護會台南分會也派員到場展示蛋捲製作，呼籲廠商多進用肯吃苦耐勞的更生人。

勞工局表示，這次就業博覽會不僅建構實體現場面試平台，也提供台灣穗高、家登精密、宏遠興業等廠商職缺設置線上徵才專區，提供遠距面試機會，歡迎外縣市求職者一起來台南打拚，同時也呼籲廠商要提供優質的勞動條件，吸引好人才一起打拼，才能創造產值、永續經營。

2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影
2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影
2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影
2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影
2020台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今天在善化文康育樂中心舉行。記者周宗禎／攝影
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