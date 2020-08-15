運動、睡眠+獎勵 學生成績進步、復胖率降低

台南市教育局與成大人工智能數位轉型研究中心合作，推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。大成國中是試辦學校，發現有綠幣可兌換的班級，多數學生的運動量、睡眠數都達標，成績普遍進步。金砂國小學生載了運動手環後，復胖率降低；學生說，每看到手環的步數增加就高興。

大成國中校長陳惠文說，全校有4個班級戴運動手環，其中1個班級可換綠幣，經比較可換綠幣和不可換綠幣班級的學習狀況，可兌換綠幣的班級，學業成績普遍進步，主要是運動量高、睡眠充足，提升學習力。也透過分組競賽來比較，發現競賽會提升學生達標的意願，但仍以可兌換綠幣班級的達標率更高；後來也讓老師組隊加入，更刺激學生的意願，有些家長也加入，一起陪學生運動，養成早睡早起習慣。

金砂國小老師發現，原本小朋友寒暑假過後容易復胖，但手環介入後，復胖率變低了，孩子身形也變得較緊實。學生鄭如雯說，原本1周散步3天，配戴手環後，增加到5天，平均1天走八千多步，每次看到步數變多就會很開心。

口埤實小應屆畢業生劉妤涵，兩年下來累積2萬3820個綠幣，共獲得零用錢2382元，是全市綠幣兌換第1名。她說，每天走路上學，下課後會跑步，放了學就在學校打棒球，能拿到第1名是最好的畢業禮物。