小朋友長大了！嘉市府為104名青年學子辦成年禮轉大人

嘉義市府為慶祝年滿16歲青年男女「轉大人」，今天在市府1樓為104名青年學子舉辦成年禮，市長黃敏惠、南華大學校長林聰明等人到場，為青少年朋友祈福祝賀，期許他們以正向態度面對挑戰，突破人生瓶頸，參加成年禮子女也向家長單膝跪下、奉茶、擦護手霜，家長則為子女披戴白巾、傳燈，場面溫馨。

黃敏惠表示，古代士人家庭男孩滿20歲，即舉行加冠典禮，女子年滿15許嫁而笄，表示已成為端莊穩重成人，今天藉由成年禮儀式，讓孩子學習承擔責任，用積極的態度面對未來；透過儀式讓青少年瞭解，成年禮的意義和精神，也從儀式中感受到親子間的愛與關懷。

林聰明以「存好心、說好話」來勉勵現場青年同學，他說，好好對待、關心家人，如同典禮一開始的淨水儀式，就是要我們學習飲水思源，感恩父母栽培、他人幫助，這也是生命教育的一環。