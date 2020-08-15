利他服務「實踐典範」唯一高中團隊 將愛帶進國際社區
中華民國服務利他促進會，今天舉辦第5屆成果發表和頒獎，共評選出社會組4件、大專組2件與高中組1件，各頒發獎金3萬元，主辦單位嘉義九華山地藏庵董事長黃俊森表示，服務利他獎5年參加件數超過1200件，而且已有多縣市要成立分會，共同推動服務利他、實現善的種子。
今天頒獎活動包括前大法官蔡清遊、法務部政務次長蔡碧仲、法務部參事羅榮乾，嘉義市副市長陳淑惠、前法務部長曾勇夫、立委王美惠，及嘉義縣市多名議員、校長都到場，稱讚利他服務獎種下善的種子，也深入台灣各角落，鼓勵許多平民英雄。
黃俊森說，服務利他有兩個階段，第一階段頒給參選得獎單位，第二階段頒獎給沒有得獎，仍持續進入社區服務的單位，透過他們提供的相片、文字記錄，讓我們看見他們沒有得獎，仍然重視執行服務利他。
「辦利他活動我們也成長！」黃俊森說，因為舉辦服務利他活動，地藏庵參與者也越來越年輕，受到許多年輕人支持，地藏庵也頒發獎助學金給學子、鼓勵向學，要讓愛、善的種子成長成大樹，讓更多人受惠。
嘉義市華南高商志工隊是本次「實踐典範獎」唯一高中團隊，今年以「讓愛走動」為主題，將公益帶進社區、舉辦喜憨兒成長營，還整修大凍山步道、到泰北、非洲當志工，獲獎學生王宇婕直言，志工服務遍及國內外，也傳給需要的學弟妹。
王宇婕說，今年因疫情影響，許多活動受限制，但華南志工一直和各單位保持聯絡，像送往肯亞的貨櫃已裝滿，等疫情好轉即啟運；志工們也在校園設愛心牆，把堪用衣服、鞋，留給有需要的學弟妹，讓物資不浪費，幫助更多人，透過利他服務，她更珍惜身邊一切、懂得感恩惜福。
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