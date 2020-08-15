「綠幣」帶動台南校園運動熱 用走路賺零用錢

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聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局結合成大創新數位內容研究中心推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局結合成大創新數位內容研究中心推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局成大合作，首創推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，讓學生配戴運動手環，達到標準就能獲綠幣換現金既可健身又可學習行動支付。4千多名學生兩年來累計運動公里數，已可繞行地球8周；新學年度將結合闖關遊戲平台，透過點數累積，吸引學生闖關，獲取更多知識。

為鼓勵學生多運動，台南市教育局自107年學年度起與成大電機工程系教授王振興率領的「創新數位內容研究中心」合作，透過運動手環實施健康促進與綠幣平台計畫」，共有103校195班4155名學生參加，累計運動32萬2729公里。

南市教育局資訊中心主任高誌健表示，之前是透過手環，讓老師了解學生的運動、睡眠、課堂學習狀況，進而從中發現問題，輔導學生提升學習能力。新階段是雙管齊下，除了鼓勵學生運動，並累計綠幣點數，結合一卡通，讓學生因運動、睡眠時數達到標準，可透過所得的綠幣兌換成現金，儲存在手環裡，用於消費，學習行動支付。

學生只要每天走路8千步、睡眠8小時及中度以上活動30分鐘，就可以獲得50元綠幣，目前有8所學校試辦。高誌健表示，未來將擴大學校數，目前也正研發以數位手環結合遊戲平台，學生運動愈多就能拿到更多點數，並兌換成虛擬寶物，可進入遊戲平台闖關，且學習更多就能獲得更多寶物；另設計即時運動，若兩名學生一起跑步，就可進行虛擬PK賽，提高學生運動興趣與樂趣。

高健誌表示，台南是第一個由官方推動在課程中導入穿戴式裝置的縣市，希望藉由運動手環融入真實生活情境，在科技輔助下引進綠幣平台，並提升至行動支付的功能，解決孩童缺乏運動的問題。

台南市教育局結合成大創新數位內容研究中心推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局結合成大創新數位內容研究中心推動「運動手環健康促進暨試辦綠幣平台研習計畫」，鼓勵學生多運動。記者鄭惠仁／攝影

睡眠 教育局 成大

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