布袋第三漁港漂沙危害安全 陳吉仲勘察允諾優先清淤

嘉義縣布袋鎮第三漁港對外航道，常年受漂沙影響，造成航道淤積嚴重，影響漁船筏航行安全，漁民陳情立委蔡易餘，希望興建離岸堤防，解決漂沙問題，蔡易餘昨天邀農委會主委陳吉仲、漁業署署長張致盛勘察，陳吉仲說，今年除配合縣府清淤，允諾將撥經費讓縣府或漁業署做堤防延伸評估，評估可行立即施作，經費不足逐年編預算施作。

漁業署長張致盛表示，清淤沙涉及漁民安全，將與縣府配合，優先規畫處理，堤防興建等問題，涉及海流影響，將請專家與漁民討論。

縣府依漁民建議方案，提工程構想，規畫利用航道疏浚淤沙灌注沙腸袋，做離岸堤基礎，再堆放消波塊，在第三漁港北側興建長1公里離岸堤，達疏浚目的，又可降低離岸堤造價費用，阻隔漂沙，免航道淤積，確保漁船筏及海巡船艇航安全，粗估工程費約2億4960萬元。

蔡易餘指出，布袋漁港是漁民出海捕魚或養蚵重要港口，第三漁港航道淤沙嚴重，漁民出海常遇擱淺、甚至翻船，與地方討論後，評估希望興建堤防，希望主委接納地方建議。