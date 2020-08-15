竹崎鄉親水公園水環境改造風華再現 重新開幕人潮滾滾

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境建設8千多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多，施工1年5個月完工，上午重新開幕，竹崎鄉公所周休假日舉辦為期2天「親水嘉人水Young（漾）竹崎」活動，上午盛大登場，吸引大批人潮，鬧熱滾滾；全新親子戲水區，大人小孩玩水樂翻天。

重新改造的2.0升級版親水公園，適合全家休閒，成為台3線觀光旅遊景點及農特產品展售市集，環境改善包括入口廣場、森活步道、親水體驗、遊戲活動、車道改善、排水護岸等，結合周邊阿里山森鐵及竹崎車站，擴大公園慢活區帶觀光休閒能量。

縣長翁章梁、立委陳明文、鄉長曾亮哲及各級民意代表、地方人士剪綵啟用，地方以辦喜事心情慶祝，森活步道沿線視野開闊，可見野薑花、香蒲、花旗木等植物。

兒童戲水區全面更新安全地墊，新增大鯨魚造型攀爬遊具組、旋轉遊具、打水幫浦、成人健體設施、戲沙坑雨水儲留設施，以全新好玩遊具，吸引大批親子搶先體驗玩樂。

翁章梁說，親水公園依山傍水，交通便利，水環境工程加入生態、親水和棲地設施，也做為農特產展售場所，功能很多元，是非常適合親子遊憩和民眾休閒散步好公園。

為期2天慶祝活動，邀請MOM親子台香草姐姐、貝果哥哥、青春偶像李子森、超級紅人榜林喬安、小青蛙劇團歡開幕，還有在地美食與農特產市集，結合「嘉有好市集」共襄盛舉，鬧熱滾滾。