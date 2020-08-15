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影／嘉市議長對奧運國手殺球 推展桌球運動

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
奧運桌球國手游鳳芸(左一起)陳秋丹、崔秀里，及嘉義市議長莊豐安(右二起)，今天接受王文欽邀請，參加桌球親子體驗營。記者卜敏正／攝影
奧運桌球國手游鳳芸(左一起)陳秋丹、崔秀里，及嘉義市議長莊豐安(右二起)，今天接受王文欽邀請，參加桌球親子體驗營。記者卜敏正／攝影

八馬國際事業公司董事長王文欽，為提升國內桌球運動，今天邀請名曾參加奧運、世界杯選手擔任教練，到嘉義市舉辦桌球親子體驗營、交流賽，奧運國手崔秀里、陳秋丹、游鳳芸帶著小朋友練球，孩子們看到運動偶像現身、親自指導都說「這是最棒的練習活動！」

嘉義市議長莊豐安、市議員蔡榮豐等人，今天都出席桌球營開幕活動，王文欽與莊豐安與奧運國手對打開球，莊豐安、王文欽還趁機殺球，讓現場驚呼連連、笑聲不斷。

「我如果有桌球教練或許不會從商！」王文欽表示，他是嘉義人、從小喜歡打桌球，但過去沒有專業師資指導，只能當個人興趣，之後從事生物、生化科技等事業有成，認為應讓後輩有更多機會和名師接觸，開始積極贊助運動賽事、公益活動，今年回饋故鄉，回嘉義市辦桌球親子體驗營，明天還有交流賽，希望幫嘉義市尋找有潛力的選手。

本次賽事邀請奧運選手陳秋丹、游鳳芸、崔秀里，及世界杯國手馮聖欽、國家代表隊選手盧秋如、魏君達、洪志明、呂柏賢、謝瑄容、中華民國A級教練黃振華、郭明珍、亞洲盃青少年選手張秀娟等人，到場指導小朋友，從禮儀、熱身、練習、對打都逐一說明，讓參與小選手們開心不已，直言能讓奧運級教練指導「真的很幸運！」

訓練前，教練們帶著小朋友熱身。記者卜敏正／攝影
訓練前，教練們帶著小朋友熱身。記者卜敏正／攝影
奧運桌球國手陳秋丹，下場帶著小朋友練球。記者卜敏正／攝影
奧運桌球國手陳秋丹，下場帶著小朋友練球。記者卜敏正／攝影
嘉義市議長莊豐安丶桌球賽事主席王文欽，與奧運桌球選手開球，還多次練習殺球，引來滿場笑聲。記者卜敏正／攝影
嘉義市議長莊豐安丶桌球賽事主席王文欽，與奧運桌球選手開球，還多次練習殺球，引來滿場笑聲。記者卜敏正／攝影
王文欽邀嘉義市議長莊豐安等人，參加桌球親子體驗營。記者卜敏正／攝影
王文欽邀嘉義市議長莊豐安等人，參加桌球親子體驗營。記者卜敏正／攝影

奧運 嘉義 辦桌

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