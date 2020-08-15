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水上鄉生命園區新建納骨塔歷時6年破土典禮 2年後啟用

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣水上鄉生命園區納骨塔興建工程破土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉生命園區納骨塔興建工程破土典禮。記者魯永明／攝影

嘉義縣市分治38年，嘉市公墓、火葬場、殯儀館及納骨塔都在水上鄉南鄉村牛稠埔轄區，但水上鄉卻無納骨塔，鄉民使用需支付較高費用，鄉長劉敬祥上任擇定牛稠埔第17公墓，歷經6年努力，上午舉行生命園區納骨塔興建工程破土典禮。

新建納骨塔設計建築為地上三樓綠建築，擁有現代化外觀，全棟採節能環保設計，適度引進自然光，總樓地板面積2425.32平方公尺，可提供840個牌位，2萬4534個納骨櫃，第一期裝修約提供504個牌位，1萬484個納骨櫃，工期500天。

劉敬祥說，納骨塔工程向財政部公共造產基金借貸1億5千萬元，加上公所自籌近5千萬元，全部分二期施工，2年後完工，提供平民化塔位，最低價位2萬元，第17公墓4.7公頃，納骨塔只用1公頃多，以水上鄉、嘉義市每年需塔位2300個計算，納骨塔20年可收入8、9億元，

鄉長劉敬祥第一任就職，首要工作清查鄉內既有殯葬設施，歷經墳墓查估、遷葬起掘、興辦及水保計畫行政程序，歷時6年，終於在今天黃道吉日舉行生命園區納骨塔興建工程破土祈福典禮。

破土祈福典禮由縣長翁章梁及鄉長劉敬祥主持，包括立委蔡易餘、議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、縣府民政處長楊健人、水上鄉代會主席林家緯及所有代表、水上農會理事長江宗勳、總幹事林滄賢等，以及村長都到場，參與在地盛事。

嘉義縣水上鄉生命園區納骨塔興建工程破土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉生命園區納骨塔興建工程破土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉生命園區納骨塔興建工程破土典禮，立委蔡易餘（自左至右）、鄉長劉敬祥、縣長翁章梁等焚香祈福。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉生命園區納骨塔興建工程破土典禮，立委蔡易餘（自左至右）、鄉長劉敬祥、縣長翁章梁等焚香祈福。記者魯永明／攝影
水上鄉生命園區新建納骨塔電腦模型圖，設計建築為地上三樓綠建築，擁有現代化外觀，全棟採節能環保設計。記者魯永明／翻攝
水上鄉生命園區新建納骨塔電腦模型圖，設計建築為地上三樓綠建築，擁有現代化外觀，全棟採節能環保設計。記者魯永明／翻攝

綠建築 嘉義

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