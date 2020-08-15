台南面積最大星巴克 善化店開幕促銷高朋滿座現人潮

台南市面積最大、超過400坪的星巴克台南善化門市開幕，促銷吸引民眾排隊消費，今天一整天店內都滿座，還不斷有人排隊外帶消費，不過到底一天營業額多少，星巴克表示，與營業有關的數字，都無法透露。

星巴克在台南已有40家分店，這家設定南科興起商機的大型門市位在新市鬧區、台南地方法院簡易法庭北側，是新市首間獨棟門市，位在往來新市、南科主要道路與台一線省道、國8進出新市必經中正路，室內外131座位、14個停車位。

星巴克「台南新市門市」建物發想自「創造藝術雕塑般的概念」，外觀打破水平垂直區塊相互交錯穿插，運用門市前方立面圓弧隱約遮蔽內部的立體感，讓到訪顧客在門市「不同角度都能感受不同的視覺藝術」。

門市以簡約純粹白色搭配大量玻璃建築外牆及挑高空間，導入自然光線，將戶外綠意引進室內，創造出簡約寧靜的氛圍。門市內部吧檯上方則以獨特的等高線圈造型，描繪出咖啡莊園的景觀坡地形態，更與戶外的竹林綠意景致相呼應，打造出獨具氛圍的咖啡空間。

星巴克表示，新市門市也是台南第二間導入現烤專案門市，提供法國直送的「現烤糕點」及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」，力推現烤新鮮美味搭配星巴克咖啡，品嘗「台南新市門市」的寧靜午後。而因應南部氣候炎熱，「台南新市門市」也導入NITRO氮氣冷萃專案，將氮氣注入慢速萃取的冷萃咖啡中，可以品嘗到綿密泡沫帶來的滑順清涼感受，邀請在地民眾可前來嘗鮮。

台南面積最大星巴克善化門市，開幕促銷高朋滿座現人潮。記者周宗禎／攝影