最美總幹事與最美歐巴桑代言 台南麻豆文旦時尚採果樂
台南麻豆文旦已進入採收期，麻豆區農會為行銷今年優質文旦，邀請有最美歐巴桑之稱的知名藝人陳美鳳到文旦果園拍攝節目，品嘗文旦及文旦美食相關產品，市長黃偉哲也來入鏡宣導歡迎全國民眾踴躍來台南消費，可抽一戶房子，農會總幹事孫慈敏表示，今年請專人設計「時尚福袋」，讓民眾就以美美地體驗採果樂，每人收費700元，還可帶回5台斤的優質文旦。
孫慈敏表示，麻豆文旦品質及產量都是全台第一，從本周起陸續進入採果期，農會最重要的任務，是把農民辛苦種出的優質文旦，行銷給更多民眾知道，讓文旦鮮果賣出好價錢，因此推出一系列的活動，明天柚香跑路先登場，接著就是8月24日到8月底的文旦採果樂，開放預約報名，每人都有一份時尚背包、時尚包巾、斗笠、一瓶水等，歡迎大家踴躍報名。
另外是9月12日及13日舉辦文旦柚展售會，讓消費者品嘗最好吃的文旦，有如文旦大PK，歡迎大家來，有一系列活動，AR體驗競賽高額獎金，有柚柚小學堂，萌文旦拍照區；市長黃偉哲說，活動玩不完，還有振興三倍券回饋，歡迎大家來台南花，可抽第一獎是一戶房子，第二獎是車子，第三獎是金子。
農會表示，台南麻豆文旦目前已陸續採收，下周起至8月底會進入最盛產期，這個時期進到麻豆處處可看到文旦採收農忙景象，近年來大力推廣草生栽培，綠油油的果園不僅有助土壤保濕及防蟲害，也美得有如一幅畫，很適合親子一起同遊採果。
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