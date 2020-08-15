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17日起搭台南公車、計程車須戴口罩 勸導不聽可開罰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
17日起搭台南公車、計程車須戴口罩，勸導不聽可開罰。圖／台南市交通局提供
17日起搭台南公車、計程車須戴口罩，勸導不聽可開罰。圖／台南市交通局提供

因應新冠肺炎疫情發展，台南市交通局本月17日起，全面要求搭乘大台南公車、計程車以及進入轉運站的乘客須全程戴口罩，違者不改善者可處以罰鍰。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲宣布室內空間或無法保持社交距離的場所應強制戴上口罩，考量公共運輸屬密閉空間，且乘客上、下車及站內移動過程難免有近距離接觸的風險，保持社交距離難以落實，為降低彼此間感染風險，17日起全面要求搭乘大台南公車、計程車及進入轉運站應全程戴口罩，並呼籲乘客隨身攜帶口罩備用。

公共運輸處長吳俁之表示，已請市區客運、計程車業者及轉運站管理單位立即更新車輛、場站內公告，並請第一線站務、駕駛人員加強宣導。為避免防疫破口，若有違反規定不配合者，除了可拒載外，也可能面臨3000到1萬5000元的處罰，請民眾搭車時務必配合防疫措施。

口罩 社交距離 計程車

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