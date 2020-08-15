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阿里山公路觀光異業結盟成立 嘉義縣拚觀光設觀光學院

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
阿里山公路入口景點牛埔仔大草原。圖／洪年宏提供
阿里山公路入口景點牛埔仔大草原。圖／洪年宏提供

疫情解封，暑假安心旅遊上路，掀起國旅熱潮，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區湧現人潮，帶動阿里山公路台18線觀光軸線觀光業者觀光收益，縣府率先成立台18線觀光異業結盟，將搭配即將成立的觀光學院推動，實現觀光共好願景。

縣府文觀局整合軸線產業優勢，串聯食、宿、遊、購、行相 關業者，促使異業結盟資源共享，選擇觀光成熟度台18線試辦異業結盟輔導計畫，昨天在隙頂集會所舉辦台18線觀光產業共識會議，逾百名軸線夥伴熱情響應，未來透過觀光學院專業課程及行銷推廣，組成台18軸線聯盟，規畫籌組協會或合作社。

縣長翁章梁說，嘉縣觀光旅遊軸線分布山海平原，今年度旅遊軸線將著重由點到線強化，強化型塑觀光軸線產業亮點，帶動產業異業結盟，提升深度旅遊品質，整合觀光軸線產業優勢，讓各領域業者朝自主營運前進，首度開辦觀光學院，導入多樣實務教學，提升觀光業軟實力。

文觀局長許有仁強調，異業結盟是未來發展趨勢，未來搭配觀光學院推動，軸線觀光輔導業者組成協會，協會組織推動異業結盟，未來排定訓練課程，進行移地培訓，盼業者合作創造經濟產業，產官學攜手合作，提升觀光質量，強化旅遊體驗。

縣府上個月安排總統蔡英文到阿里山公路愛情大草原及鄒族逐鹿部落旅遊；文觀局推蔫阿里山公路景點，包括入口處牛埔仔大草原、天長地久橋、Bless淺山房、曙光玫瑰有機農場、仁義潭、阿將的家23咖啡館奮起湖老街、得恩亞納部落、逐鹿部落、金皮雕工作室、鄒築園咖啡、優遊吧斯YUYUPAS等。

阿里山公路鄒族逐鹿部落梅花鹿園，遊客與梅花鹿互動。記者魯永明／攝影
阿里山公路鄒族逐鹿部落梅花鹿園，遊客與梅花鹿互動。記者魯永明／攝影

阿里山 咖啡館 奮起湖

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