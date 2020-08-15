台灣歷史最久的曾文水庫馬拉松 開始報名！

曾文水庫馬拉松是台灣歷史最悠久的賽事，今年已訂於12月13日舉行，今天起至9月30日報名。台南市長黃偉哲歡迎熱愛馬拉松的朋友，一起來挑戰這場世界六大馬拉松賽事。

台南市體育處表示，曾文水庫馬拉松分全程馬拉松組 (42.195km)、挑戰組 (21.3km)、路跑組 (12km)及健康休閒組 (3km) 。為回饋跑友，只要報名參加，每位參賽選手都會獲得參賽紀念衣，完成比賽後，更有精美的完賽獎牌及各項完賽禮，其中全馬組、挑戰組及路跑組加贈完賽紀念衣。

市長黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松於民國73年起舉辦，是國內歷史最悠久的馬拉松賽，除了歷史悠久，曾文水庫馬拉松也是全國第1個採用國際田徑總會 (IAAF)路線丈量的全民性馬拉松賽。

教育局長鄭新輝說，曾文水庫馬拉松自2017年取得國際田徑總會賽道認證，除了讓所有參賽選手能在全程封閉的賽道奔馳，也能享有風光

明媚的景色及擁有參賽成績依據。相關活動詳情，請查詢：