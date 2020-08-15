影／ 魔法森林超人氣甜點 「芒果舒芙蕾」 新鮮現做

台南市玉井區是芒果的故鄉，在滿山遍野芒果山林圍繞的白色教堂園區中，有一間「魔法森林」景觀餐廳，有距離地面12公尺高的「天空步道」，寬敝的視野景觀，成為新的網美景點，吸引遊客用餐及拍照，其中以當季芒果製作的芒果甜點更受歡迎，每日限量超人氣「芒果舒芙蕾」，有時更是想吃也吃不到。

在魔法森林是美景美食一網打盡，年輕又帥氣的店長周煒翔說，魔法森林是隱藏在山中的祕境餐廳，一開始的構想是提供大家一個踏青的去處，像是「天空步道」吸引年輕人及情侶拍照的地方，並提供「愛情鎖」服務，有需要可到服務台購買，寫下兩人名字後，鎖在天空步道上的欄杆，象徵愛情天長地久。

魔法森林座落在玉井愛文山，景觀餐廳四周圍的露台，視野有270度，可以眺望遼闊的壯麗山景，往前望去就是玉井和楠西市區的山景，店內手做的甜點也是一大特色，目前正值芒果產季，芒果冰沙和芒果塔等甜點，都很受歡迎，超人氣甜點是「芒果舒芙蕾」每天限量平日10份，假日20份，最好事先預約。

愛文芒果舒芙蕾必須前一天備好起司醬，每天選用新鮮的愛文芒果製作，客人點餐後才開始打發蛋白加入起司醬，再用平底鍋煎，和一般鬆餅不一樣，口感很鬆軟，香氣十足，每一份都要現做約10分鐘，才能保有最好吃的口感；另外當季水果舒芙蕾、黑糖舒芙蕾等，也都很受歡迎。