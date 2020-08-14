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台南宣布17日起進入8類場所須戴口罩 違者最少罰3千元

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市宣布17日起，民眾進入8類場所須戴口罩，否則將開罰。本報資料照片
台南市宣布17日起，民眾進入8類場所須戴口罩，否則將開罰。本報資料照片

為防止新冠肺炎社區傳播，台南市衛生局今天傍晚宣布，17日起民眾到台南市8類場所須戴口罩，違者經勸導未改善，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台南市長黃偉哲8月初即宣布強制推動戴口罩，2周宣導期過後，即會針對違規者開罰。衛生局今天傍晚指出，下周一開始，民眾進入8類場所都須戴口罩，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。

根據統計，截至本月14日，全球確診病例達2087萬9858人次，死亡病例為75萬5719人次，致死率達3.62%。

衛生局表示，民眾到台南市政府公告指定場所或參與活動，應戴口罩，若經提醒、勸導仍不戴，將進行舉發程序，可依照傳染病防治法開罰3000元以上、1萬5000元以下。指定場所或活動負責人、管理人、業者應在明顯處張貼戴口罩的防疫措施，拒絕不配合戴口罩者進入場所。

口罩 衛生局 新冠肺炎

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