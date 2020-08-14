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阿里山林鐵舊眠月線暴紅遊客垃圾屎尿多 9月取締開罰

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山林鐵眠月線吸引遊客前往，留下大量垃圾。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山林鐵眠月線吸引遊客前往，留下大量垃圾。圖／嘉義林管處提供

嘉義阿里山林鐵「眠月線」近年暴紅，許多遊客拍攝鐵道遺跡美照，逢假日人潮大量湧入，林務局嘉義林區管理處將加強清理環境及執法，日前開會討論減少環境衝擊因應對策，決議9月1日起對未依文化資產保存法申請逕行進入自然保留區，以及違反森林法行為取締開罰，每天500人總量管制人數暫不調降。

嘉義林管處指出，依文化資產保存法設立一葉蘭自然保留區，民眾進入需事先申請，禁止亂丟垃圾、塗鴉、生火等破壞環境行為，9月1日起針對違反文資法未依規定申請逕行進入自然保留區及違反森林法行為取締開罰。

行經眠月線必經「台灣一葉蘭自然保留區」，遊客量暴增造成環境髒亂，甚至出現「屎尿路」問題，嘉義林管處與學者、警消、民間團體等討論管理對策，嘉大森林暨自然資源學系助理教授趙偉村呼籲民眾，進入眠月線勿大聲喧嘩，避免對野生動物造成影響，也不可採集台灣一葉蘭等植物。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙說，無痕山林是進入自然戶外倫理、山林禮儀，進入自然保留區應減少對環境衝擊，行有餘力將垃圾帶出來；嘉義林管處與登山團體約定共同辦理淨山活動，呼籲民眾登山注意安全，遵守無痕山林準則。

林管處原研議調降一葉蘭自然保留區每日核准500人總量管制人數，經討論因國旅需求增加，目前已定期清理沿線環境設置大型貓坑，暫不調降，將視環境改善效果及評估，再檢討管制人數，並研議配合颱風警報發布，廢止一葉蘭自然保留區入出許可處分。

嘉義縣阿里山林鐵眠月線崩塌處遇暴雨容易形成水瀑阻礙通行。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山林鐵眠月線崩塌處遇暴雨容易形成水瀑阻礙通行。圖／嘉義林管處提供

嘉義 文化資產 阿里山

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