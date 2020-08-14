蘇貞昌參觀八田故居突下大雨 水利會長：感謝帶來雨水

行政院長蘇貞昌今天視察曾文水庫後，又驅車前往位在烏山頭水庫旁日本技師八田與一紀念園區參觀，突然天氣驟變下起傾盆大雨，陪同及隨行人員都淋成一身濕，嘉南農田水利會長楊明風則說，感謝院長帶來雨水，目前正值二期作灌溉期，對農業供灌不無小補。

曾文水庫蓄水量僅3成多，日前的颱風又未帶來明顯進帳，目前又正值嘉南二期作灌溉期，水情不免令人憂心。嘉南農田水利會表示，今年氣候較怪異，往年午後雷陣雨都下在山區水庫集水區，但今年都下在平地，造成水庫蓄水量不高，且颱風來得比較晚，在灌溉用水調度上比較辛苦，二期灌溉要到10月底，後續灌溉能否正常供灌完成，會視水情及作物生長狀況進行調整。