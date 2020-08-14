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蘇貞昌參觀八田故居突下大雨 水利會長：感謝帶來雨水

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影

行政院長蘇貞昌今天視察曾文水庫後，又驅車前往位在烏山頭水庫旁日本技師八田與一紀念園區參觀，突然天氣驟變下起傾盆大雨，陪同及隨行人員都淋成一身濕，嘉南農田水利會長楊明風則說，感謝院長帶來雨水，目前正值二期作灌溉期，對農業供灌不無小補。

曾文水庫蓄水量僅3成多，日前的颱風又未帶來明顯進帳，目前又正值嘉南二期作灌溉期，水情不免令人憂心。嘉南農田水利會表示，今年氣候較怪異，往年午後雷陣雨都下在山區水庫集水區，但今年都下在平地，造成水庫蓄水量不高，且颱風來得比較晚，在灌溉用水調度上比較辛苦，二期灌溉要到10月底，後續灌溉能否正常供灌完成，會視水情及作物生長狀況進行調整。

目前曾文和烏山頭水庫合計蓄水量有2.1億立方公尺，二期灌溉約需水4億多，但超前部署，以節水灌溉只要用到3億6千萬立方公尺，也會請掌水工加強巡視水門做好管理，避免灌溉水的浪費，另雨水雖降在平地，農業供灌可延長「間斷」（停供）天數，對省水也不無小補，但還是希望後續降雨能下在水庫集水區，讓水資源調度更順利。

行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影
行政院長蘇貞昌今天下午到台南八田與一紀念園區參觀，突然下起傾盆大雨。記者吳淑玲／攝影

水庫 農田水利會 颱風

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