現代化籃球場和歷史建物不搭調？雲林年輕人向議會陳情

針對雲林縣斗六市將在籽公園的舊有籃球場，興建為現代化建築設計的風雨籃球場，卻傳出地方社團以保存歷史風貌的整體性反對，雲林縣籃球委員會和幾位年輕人今天到議會陳情，議長沈宗隆和縣長張麗善接受陳情，沈議長表示支持年輕人想法和意見。

位於斗六市籽公園的4座籃球場已設置達數十年，是市區年輕人聚集打球的主要場地，附近的救國團等單位也常在此舉辦籃球賽，因年久失修，地面、籃框損壞累累，尤其是露天，遇雨天就無法打球，斗六市公所去年5月向縣府爭取改建為現代化造型的風雨球場。

雲林縣府向體育署爭取1360萬元補助，加上縣補助640萬元、斗六市公所自籌500萬元，總計2500萬元，把水泥球場改為PU地面，為配合鄰旁的歷史建築行啟館，屋頂設計採流線挑高建築。

不少年輕人對球場改建都引頸企盼，不料，最近傳出幾個地方社團，以保存雲林縣歷史風貌整體性為由，聯署反對在籽公園興建風雨球場，期能選擇更合適地點。

雲林縣籃球委員會主委賴嘉濱今天向議會陳情指出，雲林縣的室內籃球場很少，籽公園籃球場已設了好幾十年，只是原地改建為風雨球場，他們不能理解，加了個漂亮流線的建築，哪裡會破壞歷史風貌。

賴嘉濱說，有好的場地才能培養出好選好，雲林場地欠缺，許多人才國中就被外縣市挖走，大家都期待期待籃球場改建，讓大家有好的環境開心打球。