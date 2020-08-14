建德宮百年火燈夜巡 首次遶行山海祈福

嘉義縣文化觀光局主辦的2020嘉義好神系列活動，上午邀請藝人兼遊戲實況主王上豪，將布袋鎮過溝建德宮的火把從海區，以徒步方式帶上距離132公里阿里山，展開為期3天「全嘉防疫，火把遶行」，為民眾祈福，希望疫情趕快過去，為台灣加油。

過溝建德宮火燈夜巡有百年歷史，火把第一次走出布袋，在縣長翁章梁、鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、建德宮董事長陳國偉見證下，由翁章梁與陳國偉在建德宮大殿，引燃火源，移交王上豪，象徵李王爺出巡祈福，王上豪手舉火把，從布袋出發，步行上阿里山，進行3天的平安遶境。

翁章梁說，火燈夜巡歷史悠久，早期過溝庄發生瘟疫，建德宮主祀王爺為維護村庄平安，降駕指示夜巡，民眾手舉火把夜巡庄頭，沿過溝街道繞行除疫，「全嘉防疫，火把遶行」，祈求王爺神威，為民眾祈福，疫情遠離，家戶平安。

「全嘉防疫，火把遶行」建德宮出發，行經朴子市水道頭文創聚落、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、民雄鄉大士爺廟、客家文化會館、觸口遊客中心、隙頂二延平步道，終點阿里山森林遊樂區。