建德宮百年火燈夜巡 首次遶行山海祈福
嘉義縣文化觀光局主辦的2020嘉義好神系列活動，上午邀請藝人兼遊戲實況主王上豪，將布袋鎮過溝建德宮的火把從海區，以徒步方式帶上距離132公里阿里山，展開為期3天「全嘉防疫，火把遶行」，為民眾祈福，希望疫情趕快過去，為台灣加油。
過溝建德宮火燈夜巡有百年歷史，火把第一次走出布袋，在縣長翁章梁、鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、建德宮董事長陳國偉見證下，由翁章梁與陳國偉在建德宮大殿，引燃火源，移交王上豪，象徵李王爺出巡祈福，王上豪手舉火把，從布袋出發，步行上阿里山，進行3天的平安遶境。
翁章梁說，火燈夜巡歷史悠久，早期過溝庄發生瘟疫，建德宮主祀王爺為維護村庄平安，降駕指示夜巡，民眾手舉火把夜巡庄頭，沿過溝街道繞行除疫，「全嘉防疫，火把遶行」，祈求王爺神威，為民眾祈福，疫情遠離，家戶平安。
「全嘉防疫，火把遶行」建德宮出發，行經朴子市水道頭文創聚落、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、民雄鄉大士爺廟、客家文化會館、觸口遊客中心、隙頂二延平步道，終點阿里山森林遊樂區。
文觀局長許有仁說，王上豪熱愛登山、健身，體格健壯，挑戰132公里徒步上阿里山，信心滿滿，民眾看見祈福遶行的王上豪，給他加油打氣，16日起為期3天「火燈夜巡」活動加強防疫，呼籲民眾保持社交距離，必要時戴口罩，活動詳情請上文化觀光局官網或嘉義好神粉絲專頁。
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