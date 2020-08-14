青農缺地缺工 陳吉仲盤點平地造林地釋出引進移工解決

農委會農民福利百分百列車巡迴座談會列車，下午開到嘉義縣治食安大樓，主委陳吉仲率主管與縣長翁章梁及百餘名青農代表座談，針對青農關心缺地、缺工問題，陳吉仲表示，將盤點台糖及民間明年到期共1萬4千公頃平地造林農地，爭取最大地主台糖同意，計畫釋出1萬2千公頃農地，提供青農承租。

解決農村缺工問題方面，農委會新開放菌菇類、蔬菜類、蘭花產業，可以申請外展移工，陳吉仲說，農委會與勞動部已協調申請2400名東南亞移工來台，第一批800人，已核定600人，勞動部與越南政府簽訂勞動契約，碰上疫情，移工進不來，陳吉仲說，待疫情緩和，移工就可抵台，但須依中央疫情指揮中心規定居家檢疫14天，檢疫期間費用，農委會想辦法吸收。

立委高金素梅總質詢批台糖將砍百萬棵樹設光電板，引發「毀農滅漁」疑慮，其中台糖嘉縣東石鄉港墘農場129.1公頃造林地，樹大成林，陳吉仲澄清「一棵樹都沒砍」，與青農座談時強調，20年期限平地造林明年到期，栽植經濟樹種可以處理，農委會正盤點造林地爭取台糖釋出，連同民間造林地，共約1萬2千公頃提供青農承租。

青農們針對產銷履歷、設施及電力補助等提問熱烈，嘉縣青農聯誼會長陳育旗說，平地造林，青農被迫上山種菜，台灣農業根本問題是小農經營，大部分農民停留過去經驗傳承，翻轉農業困難。