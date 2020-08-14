畫出記憶！用家鄉味拿手菜 學習高齡營養教育
嘉義市衛生局上月在福民社區、白川町社區，推動「記憶中的味道、學營養吃健康」活動，鼓勵社區長輩透過繪畫回憶美食，同時學習營養概念，今天上午在市府大廳舉辦成果發表，多名阿嬤都說出記憶美味，營養師也提出建議，鼓勵阿公阿嬤投入熱情、參與活動，也要吃出健康好活力。
嘉義市長黃敏惠表示，開辦繪畫、營養課程，讓美學、營養觀念進入社區，透過專業老師引導，讓長輩不僅要想、要動手畫，也學習營養觀念，看到這次參加學員，平均75歲高齡還保有學習熱情，真的很感動，而且長者所思念、畫出的菜餚，都牽繫與家人間緊密情感交流，每道菜都是故事。
75歲的王燦芝表示，年初從美國返台過年，因為疫情持續留在家鄉，市府舉辦社區活動，讓她有更多機會和社區朋友互動，她坦言年輕時不常下廚，畫的「漢堡」是當年去美國首次下廚，做給小孩吃的，至今已是30多年的事了。
衛生局長張耀懋表示，嘉義市65歲以上老年人約有4萬2千人，佔總人口數近16%、已邁入高齡社會，許多人也因牙口退化，或慢性病影響望美食興嘆，透過「記憶中的味道」營養課程，引導長輩回憶往事，畫出「第一次下廚、思念家鄉味、最拿手、最難忘的菜」，再由社區營養師分析、建議，達到高齡營養教育機會。
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