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好美寮濕地三棘鱟出沒 嘉義縣將設生態復育區

中央社 / 嘉義縣14日電

保育人士調查發現，嘉義縣布袋好美寮濕地有三棘鱟的蹤跡，建議嘉義縣政府劃設保護區，農業處今天表示，已規劃設置三棘鱟生態復育區，待內政部審核通過，即可公告。

嘉義縣政府與嘉義縣生態保育協會合作保育三棘鱟，進行棲地調查，發現布袋好美寮濕地有一塊區域適合鱟產卵，過程中也觀察到14隻稚鱟在此生活，建議嘉義縣政府比照金門縣，劃設保育區。

嘉義縣農業處綠化保育科長石蕙菱表示，布袋好美寮濕地是國家重要濕地，農業處已依照濕地保育法，規劃成立三棘鱟的生態復育區，方案近日已送行政院內政部審核，通過後即可公告實施，進一步維護鱟的生存。

農業處指出，縣府自101年起在布袋鹽田濕地進行三棘鱟的復育，並在新岑國小內建構「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，聘請中央研究院生物多樣性中心指導，至今年已成功復育野放約450隻鱟。

嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添表示，從前台灣西海岸到東北角的海邊，都可以看到鱟，目前只剩少數海邊泥灘地有鱟在活動。

蘇銀添指出，近年鱟的保育被政府與民間單位重視，但由於海岸開發、濫捕及污染等因素，使得鱟的數量持續減少，2019年三棘鱟被國際自然保育聯盟（IUCN）列入亞洲瀕危物種。

農業處表示，全世界有四種鱟，分別是美洲鱟、南方鱟、圓尾鱟及三棘鱟。台灣的鱟屬三棘鱟，它主要分布於中國長江以南、台灣西部、澎湖、金門及東南亞國家沿海。

嘉義 濕地 金門

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