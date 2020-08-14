台南溪北首座特色公園 首期明年4月完工

台南市政府爭取前瞻計畫，開闢鹽水公20公園，將投入6000萬元，打造溪北第一座特色公園 ，首期經費3500萬元工程，預計今年9月中旬開工，明年4月完工。

南市府為達到市長黃偉哲南北平衡發展目標，因應綠美化生態都市發展及特色公園需求趨勢，在該軸帶廣闢大型公園，爭取到內政部「城鎮之心工程計畫」經費補助約3500萬，開闢溪北第一座特色公園鹽水區公20。

市府工務局表示，公20公園，面積約2.67公頃，串接新營～鹽水間18公里糖鐵甜覓鐵馬道、月津港水岸公園(月津港燈節)、鹽水老街區 (鹽水蜂炮)及新營岸內糖廠等，結合溪北文化小鎮旅遊軸帶，打造共融式遊具特色主題公園。

該公園分兩期工程施作，第一期為公園基礎設施工程，約3500萬元，主要施作項目包含約850公尺長的林蔭環狀步道、入口活動廣場、停車空間(約50格汽車/177格機車停車格位)、夜間照明等，沿路種植黃花風鈴木、苦楝、阿勃勒等開花樹種，留設大面積活動草坪兼作為防災滯洪空間。

目前第一期工程已完成發包，預計今年9月中旬開工，明年4月完工。屆時除可提供一處美化市容及景觀改善優質休憩環境，更可紓緩每年月津港燈節臨時停車需求。

工務局表示，目前也刻正積極辦理第二期「鹽水區公20公園特色遊戲場」規劃設計，總經費約2500萬，將與公民團體意見交流研商，規畫符合現代趨勢需求共融式並具特色遊戲場。