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慰安婦阿嬤銅像何去何從？ 謝龍介：等待黃偉哲的答案

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市慰安婦阿嬤銅像面臨遷移問題，能否合適安置受重視。記者鄭惠仁／攝影
台南市慰安婦阿嬤銅像面臨遷移問題，能否合適安置受重視。記者鄭惠仁／攝影

慰安婦人權平等促進會3年前在原台南市國民黨部旁設置慰安婦阿嬤銅像，卻因黨部所有權已易主，銅像何去何從令人關心。國民黨副秘書長謝龍介表示，地主同意暫放5年，而市長黃偉哲也承諾年底前會給答覆，為慰安婦阿嬤銅像找到適合安置的地點。

台灣有上千名婦女在二次世界大戰期間，被日本強迫充當慰安婦，成為軍事性奴隸，這些慰安婦回到台灣後有的終身未嫁，有的雖結婚但無法生育，飽受極大的痛苦。但日方至今未道歉也未賠償，慰安婦人權平等促進會為慰安婦爭權益，也希望藉此凸顯戰爭的可怕與和平重要，設置慰安婦阿嬤銅像。

慰安婦阿嬤銅像設在台南市中西區中正路、忠義路口，原國民黨台南市黨部旁，不過，因土地所有權易主，銅像面臨要遷移的問題，令許多市民關心。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，市黨部已在去年初搬家，針對慰安婦銅像也有和地主溝通，地主同意給5年的緩衝時間，只要在5年內找到適合地點安置即可。謝龍介說，慰安婦是國際問題，不分藍綠大家都關心，已向市府爭取能有適合安置的處所，市長黃偉哲已表示，最晚年底前就會給答覆，期許慰安婦銅像能繼續放置在適當場所，也凸顯婦女權益保護的重要。

慰安婦 阿嬤 國民黨

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